Vaccin împotriva cancerului, dezvoltat de Moderna și Merck, succes în fază finală

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Supraviețuire fără recidivă - promit Moderna și Merck, care au dezvoltat un vaccin împotriva cancerului, personalizat pentru fiecare pacient.

Un vaccin personalizat cu ARNm împotriva cancerului, combinat cu imunoterapia Keytruda, a avut succes într-un studiu clinic în stadiu avansat pentru melanomul mortal de piele, au declarat miercuri producătorii săi, deschizând potențial o nouă modalitate de tratare a bolii.

Studiul este în desfășurare, dar rezultatele intermediare au descoperit că tratamentul, intismeran, și-a atins atât obiectivul principal de reducere a recurenței cancerului, cât și obiectivul secundar de a împiedica răspândirea cancerului în alte părți ale corpului. Tratamentul este dezvoltat de Moderna și Merck, care produce și Keytruda.

Aceste rezultate reprezintă ”o zi la fel de importantă pentru umanitate precum 16 noiembrie 2020”, când Moderna a publicat rezultatele studiilor clinice în stadiu avansat care arătau că vaccinul său împotriva SARS-CoV-2 a funcționat, a declarat miercuri, pentru CNN, directorul executiv al companiei, Stephane Bancel.

Tratamentul împotriva cancerului combină Keytruda cu un vaccin ARNm fabricat la comandă, care se bazează pe o analiză a mutațiilor găsite în propriile tumori ale pacienților.

Studiul a inclus 1.137 de pacienți cu risc crescut, cu melanom în stadiul 2b până la 4, care fusese îndepărtat chirurgical.

În cadrul procesului, nu au apărut efecte secundare noi. Studiile anterioare au arătat că cele mai frecvente efecte secundare au fost oboseala, durerea la locul injectării și frisoanele.

Melanomul este cea mai mortală formă de cancer de piele. În 2023, mai mult de 1,5 milioane de oameni în SUA trăiau cu melanom, potrivit Institutului Național al Cancerului.

Deși companiile nu au publicat rezultate detaliate, acestea au afirmat că studiul și-a atins atât obiectivul principal de a îmbunătăți supraviețuirea fără recidivă.