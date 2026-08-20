Cea mai detaliată imagine a Soarelui surprinsă vreodată / foto în articol

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Cercetătorii au obținut cea mai detaliată imagine a suprafeței Soarelui realizată până acum, surprinzând celule de convecție și turbulențe ale plasmei solare, la zeci de kilometri distanță în detaliu.

Cercetătorii de la un telescop solar aflat în Hawaii au reușit să surprindă cea mai detaliată imagine a suprafeței solare de până în prezent. În imagine se poate observa, potrivit astronomului Adrian Șonka, plasma care se ridică din interiorul Soarelui către suprafață.

„Iată că avem și cea mai detaliată imagine a Soarelui, făcută cu un telescop solar aflat în Hawaii.

În imagine se vede o mică zonă de pe Soare în care se află câteva celule de convecție, adică niște bulbuci.

Plasma solară se ridică din interiorul Soarelui și ajunge la suprafață sub formă de bulbuci, zonele uniforme din imagine.

După ce se răcește, plasma coboară pe la marginea bulbucilor, unde șuvoaiele rapide de plasmă produc turbulențe (zonele neuniforme din imagine).

Cele mai mici detalii din imagine au câteva zeci de km, impresionant pentru un obiect aflat la 150 milioane km depărtare.

Dacă te întreabă cineva la ce te uiți, răspunde-i așa: văd balonașe turbulente din plasmă pe un aparat de făcut lumină“, notează pe Facebook astronomul Adrian Șonka.

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Cum s-a format Soarele și care este rolul său în Sistemul Solar

Soarele s-a format acum aproximativ 4,6 miliarde de ani dintr-un nor uriaș de gaz și praf cosmic. Sub acțiunea gravitației, materia s-a strâns treptat în centrul norului, formând o protostea. Pe măsură ce aceasta s-a comprimat, temperatura și presiunea au crescut foarte mult, până când a început fuziunea nucleară. Astfel s-a format Soarele, în jurul căruia au apărut ulterior planetele și celelalte corpuri ale Sistemului Solar.

Soarele este o stea alcătuită în principal din hidrogen și heliu. În centrul său, temperatura și presiunea sunt atât de mari încât atomii de hidrogen se unesc și formează heliu, printr-un proces numit fuziune nucleară. În urma acestui proces se eliberează o cantitate uriașă de energie, care ajunge în spațiu sub formă de lumină și căldură.

Soarele este centrul Sistemului Solar și are o gravitație foarte puternică, care menține planetele pe orbitele lor. Energia sa face posibilă existența vieții pe Pământ și influențează clima, vremea și multe procese naturale. Deși pare foarte mare pe cer, Soarele este doar una dintre miliardele de stele din galaxia noastră.