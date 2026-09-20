FMI: Inteligenţa artificială ar putea creşte productivitatea Europei cu 1% în următorii cinci ani, dar cu riscuri majore

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Inteligența artificială poate aduce Europei un câștig de aproximativ 1% la nivelul productivității în următorii cinci ani, dar avantajele vin la pachet cu riscuri importante.

FMI avertizează că există un risc de accentuare a inegalităţilor, dar și suprasolicitarea reţelele electrice. De asemenea, există riscuri de a spori dependenţa de tehnologia străină, cu excepţia situației în care guvernele statelor membre aprofundează integrarea economică, susţine Fondul Monetar Internaţional (FMI), transmite Reuters.

Beneficiile şi costurile asociate inteligenţei artificiale (AI)

Într-un raport pregătit pentru reuniunea informală a miniştrilor de Finanţe din Uniunea Europeană, ce s-a desfășurat la Dublin în 18 şi 19 septembrie, FMI spune că beneficiile şi costurile asociate inteligenţei artificiale (AI) ar putea fi distribuite inegal între ţări, regiuni şi categorii de lucrători.

Totodată, raportul evidențiază că finalizarea pieţei unice a UE ar contribui la o distribuţie mai echilibrată a adoptării Inteligenței Artificiale şi a beneficiilor acesteia în interiorul blocului comunitar.

Documentul FMI evidențiază îngrijorările exprimate anterior de fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, dar şi de Comisia Europeană, conform cărora fragmentarea pieţelor europene de capital, energie şi muncă frânează investiţiile şi inovarea.

Aproape 60% dintre lucrătorii din economiile UE avansate ocupă posturi cu o expunere mare pe AI

FMI afirmă că aproximativ 60% dintre lucrătorii din economiile europene avansate ocupă posturi cu o expunere mare pe AI. Chiar dacă unii ar putea deveni mai productivi datorită instrumentelor bazate pe AI, alţii riscă să îşi piardă locurile de muncă pe măsură ce sarcinile repetitive sunt automatizate, în special în sectoarele unde AI tinde mai degrabă să înlocuiască forţa de muncă, decât să o completeze.

Raportul evidențiază că centrele de date din Europa consumă deja aproape 3% din energia electrică a continentului. Cererea de electricitate va creşte semnificativ pe măsură ce folosirea AI se extinde.

Marile centre tehnologice, precum Frankfurt, Londra, Amsterdam, Paris şi Dublin, se numără printre zonele cele mai expuse, aglomerările de centre de date punând deja presiune asupra reţelelor electrice locale. Pentru a rezolva această situaţie, UE ar trebui să investească în infrastructura electrică transfrontalieră, dar și să aprofundeze integrarea pieţei europene de energie, notează FMI.

Europa riscă să aibă o nouă dependenţă strategică

Totodată, documentul avertizează că Europa riscă să creeze o nouă dependenţă strategică, în contextul dominaţiei SUA şi a Chinei în dezvoltarea modelelor de AI. În acest context, boom-ul AI din SUA declanșează investiții de 110 miliarde de dolari în energie.

Conform FMI, Europa va avea nevoie de investiţii majore în propria industrie de AI, cu scopul de a evita dependenţa de tehnologia străină.

De asemenea, raportul indică faptul că beneficiile IA ar putea fi distribuite inegal atât între statele membre, cât şi în interiorul acestora. Se preconizează că economiile mai avansate vor avea câștiguri disproporţionat de pe urma acestei tehnologii, fiind mai bine pregătite şi mai expuse la Inteligenţa Artificială, notează Agerpres.