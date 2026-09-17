Crater nou pe Lună. Satelitul natural al Pământului a fost lovit de un obiect cosmic

Fotografie realizată pe 6 aprilie 2026 prezintă Luna văzută de pe sonda spațială Orion. Sursa foto: Agerpres

Luna a fost lovitră de un obiect, un asteroid sau chiar o cometă, între 11 aprilie și 22 mai 2024, potrivit specialiștilor. Impactul a format un nou crater pe satelit, cu diametrul de 222 de metri și adâncimea de 43 de metri.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Claudiu Tănăselia, fizician și pasionat al explorării spațiului cosmic a publicat o fotografie cu noul crater apărut pe Lună după ciocnirea de aceasta a unui asteroid sau chiar a unei comete.

„Luna are un crater nou. Un crater mare.

Ceva a lovit Luna între 11 aprilie și 22 mai 2024. Nu știm ce, un asteroid, sau poate o cometă, însă evenimentul este unul atât de rar încât NASA crede că se întâmplă doar o dată în fiecare secol, sau chiar mai rar. Și a lăsat în urmă un crater nou (denumit McGetchin), cu un diametru de 222 de metri și adânc de 43 de metri.

Pentru comparație, craterul creat recent de treapta superioară Falcon 9, de aproape 4 tone, care a căzut necontrolat pe Lună în 05 august, are un diametru de doar 18 metri și o adâncime de cel mult 3 metri.

Descoperirea a fost făcută de Robert Wagner, în 24 octombrie 2025, în timp ce analiza imaginile furnizate de sonda orbitală americană Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Două articole pe acest subiect au fost publicate recent în revista Science.

Nu este pentru prima dată când cercetătorii găsesc noi cratere în imaginile transmise de LRO: de 17 ani, de când sonda se află pe orbita Lunii, peste 1000 de cratere noi au fost identificate pe suprafața selenară.

Da, în poza de mai jos este chiar noul crater McGetchin“, a scris Claudiu Tănăselia pe Facebook.

Ce se știe despre noul crater apărut pe Lună

Potrivit specialiștilor, un astfel de eveniment de amploare are loc doar o dată la 132 de ani, lucru care face din această descoperire o sursă inestimabilă de informații în contextul în care NASA se pregătește să construiască o bază pentru astronauți pe Lună, scrie NBC News.

„Acest eveniment reprezintă o observație statistic rară, practic unică în viață”, au scris oamenii de știință într-unul dintre cele două studii publicate miercuri pe această temă în revista Science Advances.

Sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) a NASA a identificat craterul pe fața vizibilă a Lunii în luna mai a anului 2024, la scurt timp după ce acesta fusese creat de impactul unui fragment de asteroid sau cometă. Impactul cu Luna a trecut neobservat în timp real de către telescoapele de pe Pământ și din spațiu.

Imaginile cu unghi larg captate de LRO nu au fost identificate în volumul uriaș de date până în august 2025. Sonda a realizat imagini mai detaliate în toamna anului trecut, descoperirea fiind ulterior confirmată la începutul acestui an.

Craterul a fost denumit în memoria regretatului Thomas McGetchin, fost director al Institutului Lunar și Planetar din Houston.

Presărată cu urme de impact încă din cele mai vechi timpuri, Luna găzduiește unele dintre cele mai mari cratere de impact din sistemul solar, inclusiv unul care se întinde pe o distanță de peste 2.400 km.

Recentul impact a afectat suprafața lunară pe o distanță de peste 106 km. Praful și solul stâncos au fost proiectate la un unghi mai mare decât se anticipase, potrivit lui Mark Robinson, cercetătorul-șef responsabil de camerele video ale sondei LRO, care lucrează pentru compania Intuitive Machines. Robinson a fost autorul principal al unuia dintre studii.