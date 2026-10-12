Accident rutier pe DN 14: Un microbuz s-a răsturnat în afara carosabilului

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Un microbuz a ieșit de pe carosabil luni, pe DN 14, la ieșirea din Ruși în direcția Slimnic. În urma incidentului, doi cetățeni străini, de 33 și 38 de ani, au fost transportați la spital.

ISU Sibiu a mobilizat la locul accidentului două echipaje SMURD și o autospecială de descarcerare și una de stingere a incendiilor. În vehicul se aflau șase persoane, toate fiind examinate de echipele medicale la fața locului. Două dintre ele au fost duse ulterior la spital.

"Este vorba de doi bărbaţi, unul dintre ei prezintă contuzie picior şi mână, iar celălalt contuzie lombară", a transmis ISU.

Celelalte patru persoane evaluate medical au refuzat să fie transportate la spital.

"Din primele cercetări efectuate de către poliţiştii rutieri a reieşit faptul că, în timp ce conducea o autoutilitară pe DN 14, având direcţia de deplasare spre Sibiu, un bărbat în vârstă de 49 de ani, domiciliat în Mediaş, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcţiei de deplasare şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile", a transmis IPJ Sibiu.

Doi dintre pasageri, cetățeni străini în vârstă de 33 și 38 de ani, au fost duși la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.