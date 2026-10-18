Pelerinajul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Când începe și cât va dura: programul. Patriarhia, recomandare pentru familiile cu copii mici

Pelerinajul la moastele Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor; Sfanta Liturghie arhiereasca, oficiata la Altarul de vara al Catedralei Patriarhale, în 2025 / FOTO: Agerpres

Din articol Programul pelerinajului

Începe pelerinajul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (27 octombrie), organizat de Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Bucureştilor.

Pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (27 octombrie), organizat de Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Bucureştilor, începe duminică şi se va încheia pe 28 octombrie.

Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, bucuria pelerinajului din acest an va fi sporită de prezenţa raclei cu moaştele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, care va fi adusă sâmbătă, 24 octombrie.

Programul pelerinajului

În perioada 18 - 23 octombrie, credincioşii se vor putea închina la Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi ale Sfântului Ierarh Nectarie în interiorul Catedralei Patriarhale istorice, întrucât în pridvorul acesteia se desfăşoară lucrări de restaurare a picturii.

În această perioadă, programul de închinare va fi între orele 7:00 - 21:00.

Având în vedere că, în perioada 18 - 23 octombrie, Sfintele Moaşte menţionate vor fi expuse spre închinare doar în interiorul Catedralei Patriarhale istorice, iar numărul pelerinilor va fi mai redus, Patriarhia recomandă familiilor cu copii mici să aleagă aceste zile spre închinare la Sfintele Moaşte, pentru a evita aglomeraţia din ultima parte a hramului.

Sâmbătă, 24 octombrie, începând cu ora 12:00, va avea loc procesiunea Calea Sfinţilor cu Moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi ale Sfinte Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, după cum urmează:

- prima coloană va pleca de la Catedrala Patriarhală cu Moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou şi ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, pe traseul: Catedrala Patriarhală - Str. Patriarhiei - Bulevardul Regina Maria - baza Dealului Patriarhiei (Piaţa Unirii);

- a doua coloană va pleca de la Catedrala Mitropolitană "Sfântul Spiridon" - Nou cu Moaştele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, pe traseul: Str. Bibescu Vodă - baza Dealului Patriarhiei (Piaţa Unirii).

- ambele coloane se vor întâlni la baza Dealului Patriarhiei şi vor urca, în procesiune, spre Catedrala Patriarhală.

La ora 12:45, la Altarul de Vară al Catedralei Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va întâmpina raclele cu Sfintele Moaşte şi va rosti un cuvânt de binecuvântare. Ulterior, acestea vor fi aşezate spre închinare în Baldachinul Sfinţilor de pe Colina Patriarhiei, pentru a fi cinstite de pelerini.

În zilele următoare programul va fi următorul:

Duminică, 25 octombrie:

- 09:30 - 12:30 - Sfânta Liturghie, săvârşită la Altarul de Vară.

- 17:00 - 21:30 - Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, la Altarul de Vară.

Luni, 26 octombrie:

- 09:30 - 12:00 - Sfânta Liturghie, săvârşită la Altarul de Vară

- 12:00 - 13:00 - Proclamarea Sărbătorii Soborului Sfinţilor Martiri Militari.

- 17:00 - 21:00 - Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, la Altarul de Vară.

Marţi, 27 octombrie:

- 09:30 - 12:30 - Sfânta Liturghie arhierească, săvârşită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi un sobor de preoţi şi diaconi, la Altarul de Vară.

- 17:00 - 21:30 - Slujba Privegherii, în cinstea Sfântului Ierah Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti şi a Sfintei Cuvioase Teofana Basarab, la Altarul de Vară

Miercuri, 28 octombrie 2026:

- 09:30 - 12:30 - Sfânta Liturghie, săvârşită în Catedrala Patriarhală.

- 16:00 - 18:30 - Slujba Vecerniei şi Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

Sfintele Moaşte vor fi reaşezate în Catedrala Patriarhală după închinarea ultimului pelerin.