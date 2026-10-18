Turistă din Israel, rănită în zona Vârfului Omu. Salvamontiștii din Prahova intervin pentru salvarea ei

Imagine de pe Vârful Omu. Sursa foto: Salvamont Prahova, Facebook

O turistă din Israel primește primul ajutor de la salvamontiștii din Prahova, duminică, după ce s-a rănit în zona Vârfului Omu.

Salvamontiştii din Prahova intervin, duminică dimineaţă, pentru acordarea primului ajutor unei turiste din Israel care s-a rănit în zona Vârfului Omu.

Turista a suferit un traumatism la genunchi

Femeia a suferit un traumatism la genunchi, iar salvatorii acţionează pentru acordarea primului ajutor medical şi transportul turistei, potrivit datelor publicate pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.

„Echipa de prim-răspuns a plecat de la Baza Baba Mare, iar echipa de suport este pregătită de intervenţie, la solicitarea colegilor care vor ajunge primii la caz”, transmite sursa citată.

Temperaturi negative pe Vârful Omu

Condițiile la munte, în această perioadă, sunt foarte dificile, stratul de zăpadă fiind deja consistent în zonele înalte.

În această dimineață, la ora 10:00, se înregistrează -2 grade Celsius. După-amiază vor apărea ninsori și vor fi rafale puternice de vânt, potrivit meteoradar.