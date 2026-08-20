Turist străin, pe munte în haine de oraș și cu bagaje. A cerut ajutorul Salvamont: Întâlnim tot mai des astfel de situații

Sursa Foto: Facebook Salvamont Prahova

Un turist străin a fost recuperat de salvamontiștii prahoveni dintr-o zonă dificilă a Bucegilor, după ce a urcat pe munte în haine și încălțăminte de stradă, având mai multe bagaje, inclusiv un cort.

Un turist străin care a urcat pe munte fiind echipat cu încălţăminte şi haine de stradă şi având asupra lui mai multe bagaje, inclusiv un cort, a fost recuperat, joi, de salvamontiştii prahoveni dintr-o zonă dificilă, notează Agerpres.

"Salvatorii montani au intervenit în această după-amiază pentru recuperarea unui cetăţean turc, cu domiciliul în Olanda, aflat într-o zonă dificilă, mai sus de locul cunoscut sub numele de La Verdeaţă, din Abruptul Prahovean al Bucegiului. Situaţia acestuia ne reaminteşte cât de important este ca fiecare turist să îşi adapteze echipamentul, traseul şi comportamentul la condiţiile reale de pe munte. Acum a fost vorba de un cetăţean străin, dar de multe ori, în asemenea cazuri, sunt conaţionalii noştri", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.

Salvatorii au postat fotografia turistului

Salvatorii au postat fotografia turistului şi atrag atenţia asupra importanţei echipamentului adecvat pe munte.

"În fotografia de mai jos se vede foarte clar o situaţie pe care o întâlnim, din păcate, din ce în ce mai des: încălţăminte şi haine de stradă, lipsa echipamentului specific unei drumeţii montane, pe un teren abrupt, cu risc de alunecare. Acesta avea asupra lui mai multe bagaje, printre care şi un cort", se menţionează în postare.

Salvamontiştii reamintesc o serie de reguli de bază care trebuie respectate în cazul unei drumeţii: purtaţi încălţăminte adecvată, cu talpă aderentă; aveţi echipament potrivit sezonului şi traseului; verificaţi gradul de periculozitate al traseului şi prognoza meteo; evitaţi să plecaţi singuri în zone dificile; spuneţi cuiva unde mergeţi şi, dacă este posibil, folosiţi aplicaţii de localizare; în caz de nevoie, apelaţi 112 şi urmaţi indicaţiile salvatorilor montani.

Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România, a venit în trecut cu mai multe avertismente pentru turiști

Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România a venit cu un avertisment pentru turiști, în contextul în care tot mai mulți urcă pe munte fără a avea un echipament corespunzător, rămân blocați sau se rătăcesc, iar apoi solicită intervenția salvamontiștilor. Numărul turiștilor care nu respectă traseele și urcă pe munte fără echipament a crescut considerabil, susține Cornoiu.

"Noi vedem foarte mulți oameni pe munte. Accesul facil pe care îl oferă aceste șosele de altitudine permite multor oameni să ajungă pe munte. Este un lucru îmbucurător, dar de la mașină să meargă pe munte în echipament necorespunzător, acest lucru nu este binevenit și iată, avem atâtea probleme. Luna trecută am avut peste 300 de oameni salvați, deci nu este normal. Zece intervenții pe zi, în medie, deci este extraordinar de mult și am demarat acum și de luni vom începe o campanie puternică de prevenire accidentelor montane, campanie care se va începe cu data de 1 august, august fiind luna responsabilității pe munte. Eu zic că una dintre principalele cauze sunt aceste rețele de socializare. oamenii văd acolo anumite prietenii, vor să facă și ei, vor să se laude, vor să apară în fața lumii că au făcut anumite trasee, că au văzut anumite obiective, dar fac o greșeală fatală pentru că sar peste niște etape obligatorii în formarea în mersul pe munte și iată că apar și evenimentele. Avem anual aproape 7.500 de evenimente, dar creștere este de 300-400 de cazuri de la an la an, în ultimii 5 ani.", a declarat Sabin Cornoiu la Realitatea Plus.

Cornoiu, sfaturi despre cum trebuie să fim echipați pe munte

Sabin Cornoiu a explicat și cum ar trebui să fie echipați turiștii atunci când urcă pe munte.

"Urcă pe munte, dau de greutăți, iar apoi solicită ajutorul salvamontiștilor. Ar trebui să ne alegem grupul, să stabilim împreună traseul și acest traseu trebuie sp fie corespunzător calităților fizice ale celui mai slab membru al grupului și în funcție de aceste elemente să alegem sau nu traseul. Mai departe stabilim de ce echipament avem nevoie și vorbim de la nivelul solului până deasupra creștetului pentru că avem nevoie de bocanci buni, avem nevoie de îmbrăcăminte care să ne asigure temperatura necesară, avem nevoie de ceva să ne acopere capul pentru că iată în această perioadă suntem expuși unei radiații solare extraordinar de puternice și apoi în funcție de activitate să ne pregătim echipamentul tehnic de care avem nevoie: carabiniere, biciclete, ce vrem să facem pe munte, zbor cu parapanta, depinde de activitate, dar totul trebuie foarte bine pregătit.", a explicat Sabin Cornoiu.

Nou incident în Caraiman. Un turist olandez a căzut în prăpastie din Brâna Mare a Caraimanului din cauza rafalelor de vânt

De exemplu, un turist olandez a căzut în prăpastie din Brâna Mare a Caraimanulu la începutul sezonului. A fost al doilea caz care a avut loc în acea zonă la doar câteva zile distanță.

Conform datelor postate pe o rețea socială de Salvamont Prahova, a fost cerut sprijin aerian pentru această intervenţie, însă din cauza rafalelor de vânt salvatorul montan nu a putut fi troliat din elicopter la victimă.

În aceste condiţii, intervenţia de recuperare a turistului continuă terestru. Turistul nu era echipat corect.

"Salvatorii montani au ajuns la victimă şi au evaluat-o din punct de vedere medical. Aceasta prezintă multiple traumatisme, printre care şi o fractură de tibie şi peroneu. În acest moment, se desfăşoară operaţiunea de scoatere a accidentatului din prăpastie", notează sursa citată.

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