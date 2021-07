Vacanță la munte. Sabin Cornoiu, Salvamont România, semnal de alarmă: NU este normal! O greșeală FATALĂ!

Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România a venit cu un avertisment pentru turiști, în contextul în care tot mai mulți urcă pe munte fără a avea un echipament corespunzător, rămân blocați sau se rătăcesc, iar apoi solicită intervenția salvamontiștilor. Numărul turiștilor care nu respectă traseele și urcă pe munte fără echipament a crescut considerabil, susține Cornoiu.

"Noi vedem foarte mulți oameni pe munte. Accesul facil pe care îl oferă aceste șosele de altitudine permite multor oameni să ajungă pe munte. Este un lucru îmbucurător, dar de la mașină să meargă pe munte în echipament necorespunzător, acest lucru nu este binevenit și iată, avem atâtea probleme. Luna trecută am avut peste 300 de oameni salvați, deci nu este normal. Zece intervenții pe zi, în medie, deci este extraordinar de mult și am demarat acum și de luni vom începe o campanie puternică de prevenire accidentelor montane, campanie care se va începe cu data de 1 august, august fiind luna responsabilității pe munte. Eu zic că una dintre principalele cauze sunt aceste rețele de socializare. oamenii văd acolo anumite prietenii, vor să facă și ei, vor să se laude, vor să apară în fața lumii că au făcut anumite trasee, că au văzut anumite obiective, dar fac o greșeală fatală pentru că sar peste niște etape obligatorii în formarea în mersul pe munte și iată că apar și evenimentele. Avem anual aproape 7.500 de evenimente, dar creștere este de 300-400 de cazuri de la an la an, în ultimii 5 ani.", a declarat Sabin Cornoiu la Realitatea Plus.

Cornoiu, sfaturi despre cum trebuie să fim echipați pe munte

Sabin Cornoiu a explicat și cum ar trebui să fie echipați turiștii atunci când urcă pe munte.

"Urcă pe munte, dau de greutăți, iar apoi solicită ajutorul salvamontiștilor. Ar trebui să ne alegem grupul, să stabilim împreună traseul și acest traseu trebuie sp fie corespunzător calităților fizice ale celui mai slab membru al grupului și în funcție de aceste elemente să alegem sau nu traseul. Mai departe stabilim de ce echipament avem nevoie și vorbim de la nivelul solului până deasupra creștetului pentru că avem nevoie de bocanci buni, avem nevoie de îmbrăcăminte care să ne asigure temperatura necesară, avem nevoie de ceva să ne acopere capul pentru că iată în această perioadă suntem expuși unei radiații solare extraordinar de puternice și apoi în funcție de activitate să ne pregătim echipamentul tehnic de care avem nevoie: carabiniere, biciclete, ce vrem să facem pe munte, zbor cu parapanta, depinde de activitate, dar totul trebuie foarte bine pregătit.", a explicat Sabin Cornoiu.