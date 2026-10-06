Marina Almășan - Sorina Matei, replici: „Probabil mulți se vor aștepta să mi se întâmple ceva după această postare. Se poate să-mi scoată emisiunea de pe post?”

Marina Almășan - Sorina Matei, replici: „Probabil multi se vor aștepta să mi se întâmple ceva după această postare. Se poate să-mi scoată emisiunea de pe post?”

Din articol Marina Almășan, replică

Sorina Matei, șefa interimară a TVR, a reacționat după ce Tudor Bota, fiul fostei crainice Cristiana Bota și angajat TVR, a apărut în emisiunea Marinei Almășan la volanul unui Porsche.

Marina Almășan a avut-o ca invitată în emisiunea sa, difuzată în direct la TVR 2, și transmisă din fața porții televiziunii, pe fosta crainică TV Cristiana Bota. Camerele au surprins în direct momentul în care Tudor Bota, fiul ei, angajat al instituției publice, a sosit la volanul unui Porsche.

Imaginile difuzate au făcut-o pe Sorina Matei, șefa interimară a TVR, să reacționeze. A criticat dur situația din instituție și a scos în evidență contrastul dintre dificultățile financiare cu care se confruntă Televiziunea Publică și afișarea unui astfel de nivel de trai de către unii salariați.



„În direct, pe TVR 2: O rudă a unui fost angajat TVR vine la serviciu, în TVR, cu mașină Porsche, în timp ce o echipă mică de oameni stă noapte-zi să asigure funcționarea SRTV (salarii, electricitate, carburant etc.) în condiții de executare silită, fără CA și cu restricții. Fostul angajat TVR are mai multe rude în TVR, angajate pe bani publici. Se pot schimba persoane, conduceri de televiziuni, legi, partide. Se poate schimba orice, la nesfârșit. Însă unii oameni nu înțeleg că too much is too much”, a transmis Sorina Matei pe Facebook.

Marina Almășan, replică

„Nu aș avea somn, dacă nu aș face această postare. Nu urmaresc nimic special de la ea. Nici sa declanșez un război, nici să sting vreunul. Pentru că el, daca există, este unul fals. Nu-mi doresc decât să-mi cer scuze față de un om tare fain, un tânăr de ispravă, care se întâmplă să fie fiul unuia dintre simbolurile Televiziunii Române. Și, in acest an aniversar al TVR, chiar sunt foarte sensibilă la simboluri.

Imaginea pe care am ales-o pt această postare este desprinsă dintr-un video care astâzi a făcut vârtej pe rețelele de socializare; de acolo a sărit în presa scrisă si pe ecranele televiziunilor. Scandalul vinde, iar subiectul, neanalizat bine, ar putea, da, fi unul de scandal.

Astăzi, acest video, desprins la rândul sau din emisiunea mea de luni, nu a creat numai vâlvă în online și in media, ci mai ales a rănit pe nedrept un om…

Mi-am dorit mult ca, la ceas aniversar și pe spațiul ce mi-a fost încredințat, să omagiez marile nume ale Televiziunii Române, marile vedete care aici au prins viață, marile simboluri ale primei televiziuni din viata romanilor. Cristiana Bota - una din crainicele de aur ale TVR - face parte indubitabil din această categorie. Luni a fost rândul Cristianei să primeasca trofeul și diploma aniversare, oferite de noi zilnic, prin generozitatea unui om de afaceri inimos, care mă prețuiește și mi-a înțeles limitele….

Cristiana Bota tocmai suferise o operatie la picior, însă nereușind să înfrunte rugămințile fierbinți ale echipei mele, cu mine-n frunte, a acceptat, pana la urmă invitatia, rugându-ne însă să-i menajăm piciorul…

…’Acu’…stiți si voi, noi în stradă scaune n-avem, dar i-am promis pretioasei invitate că nu o vom face să aștepte, că nu o vom ține mult în picioare, și că, dat fiind că transmitem chiar din fața Porții Pangrati, ar fi bine dacă ar putea-o aduce cu mașina , chiar înainte de momentul intrarii in program, fiul său si colegul nostru .

Tudor e un tânăr deosebit, un bun profesionist, un om cu bun simț și de calitate. Nici nu putea fi altfel, cu o asemenea mamă… Eram, prin urmare, siguri că Tudor, cunoscând rigorile transmisiei live, o va aduce pe mama la timp și unde trebuie. Chiar in timpul transmisiei directe. Ceea ce s-a si întâmplat. Mi-ar fi placut ca și fiul sa-si însoteasca mama in emisiune. M-a refuzat politicos ( oamenii “din spatele camerelor” sunt mai rușinoși și discreti decât v-ati putea imagina), atunci am cazut de acord ca mama va coborî, iar Tudor va pleca, motivând ca are de lucru in TVR. Ceea ce s-a și întâmplat.

Astăzi, intr-o postare făcută pe pagina doamnei Sorina Matei, secvența cu pricina a fost analizată intr-un mod care i-a șocat pe toți angajatii TVR, iar pe Tudor l-a prăbușit , pur și simplu.

Sorina Matei este un foarte bun și incisiv jurnalist de investigatii, am remarcat-o demult și sunt convinsă că postarea cu pricina a facut-o pe repede-nainte, în vria problemelor cu care se confruntă, ca director general interimar al unei institutii cu nenumărate dureri. Că nu a avut timp să se documenteze sau că “sursele” nu au fost trei, cum scrie la carte, ci ceva mai puține. Poate ca o a treia sursa i-ar fi povestit puțin despre Tudor Bota și despre faptul ca mașina, - devenită , iată , simbol al al “opulenței angajaților TVR” - de fapt nici măcar nu era a lui, ci una de-mprumut. Cine știe, poate că aflând că-și aduce mama ce va fi aniversată la TVR, Tudor a dorit ca aceasta să descindă dintr-o mașină elegantă, ca o adevărată divă, ce a și fost, în timpurile de aur ale Televiziunii Române. ( eu cred ca si Victor al meu ar fi facut la fel, pentru mine..)

Astăzi am vorbit cu Tudor. Era derutat, debusolat, devenise, din omul discret pe care-l stim cu totii, un personaj arătat cu degetul. M-a intrebat dacă pot sa-l ajut sa ajunga la doamna Sorina Matei. Am ridicat din umeri. In schimb mi-am cerut iertare pentru că, fără să vreau, i-am provocat această nedorită furtună în viata lui…

Și vreau sa-mi mai cer iertare față de cineva: față de toti colegii mei, care , indirect, au devenit “suspectii bogați ai unei institutii sărace”. Față de cei cu salarii modeste și care fac emisiuni cu bugete de zero lei. Față de cei care se străduiesc să găsească soluții tehnice, intr-o institutie in care nimic nu mai functioneaza. Față de cei care stau cu mâna întinsă pe la companiile comerciale, cerând ajutor pentru a-și ține în viață emisiunile. Față de cei care aduc de acasă recuzită și aparatură, pentru ca productiile lor să trăiască. Față de cei care au rămas fideli institutiei, in conditiile in care colegi de-ai lor i-au întors demult spatele. Față de cei care privesc cum “schimbările” nu fac decât să le prăbușească și mai mult institutia.

Da, sunt destule bube și la noi, ca peste tot. Iar un jurnalist de investigatie, mai ales ajuns intr-o pozitie care-i dă și putere, ar putea să rezolve multe din ele. Dar nu asa, lovind la întâmplare un angajat, doar pentru că, repet, cineva a dezinformat. Cu sau fără premeditare.

Probabil multi se vor aștepta să mi se întâmple ceva, dupa aceasta postare. Cam cum se întâmplă, in Romania de azi. In vremurile noastre, da, ne putem aștepta la orice. Să mi se ia banii de emisiune? - exclus, pentru că fac emisiunea cu zero lei. Plătesc invitatii cu cârnati de la CrisTim și cozonaci de la Boromir și-mi țin aproape tinerii colaboratori (care viseaza in zadar sa lucreze și ei, cândva, in TVR) cu ajutorul unor romani generoși din diaspora, care au acceptat sa-i plateasca ei, in locul TVR. Să fiu evacuată din platourile de filmare? Nici asta nu se va putea: sunt deja in stradă. Să mi se ia echipa de redactori? - complicat, caci nu prea au pe cine sa-mi ia: cu chiu cu vai, am încropit-o, din doi oameni și jumatate, cu greu alocati dintr-un efectiv redactional si așa insuficient.

…A! Se poate scoate emisiunea de pe post! Da, asta se poate! Se va spune că nu are audienta , desi, in conditiile unei promovări precare, are o audiență chiar neașteptat de bună. Sau…se vor găsi alte motive. Sunt pregătită pentru orice.

… M-as bucura ca doamna Sorina Matei să realizeze că, lovind in Tudor și aruncând o lumină atât de nefavorabilă asupra lucratorilor TVR, a lovit intr-o multime de colegi de-ai mei, pentru care TVR chiar reprezintă “acasă” si care, in conditii greu de imaginat, isi onoreaza profesia cu seriozitate , dăruire si profesionalism.

Deci, in concluzie, Tudor Bota, iartă-mă!”, a scris Marina Almășan pe Facebook.

Jurnalista Sorina Matei a fost desemnată, recent, director interimar al Televiziunii Române.