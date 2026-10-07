Prima reacție a familiei lui Gheorghe Moldovan, după ce Irina a spus cum era căsnicia cu arbitrul înainte ca acesta să-și ia viața

Sursa foto: Facebook Moldovan Gheorghe

Familia lui Gheorghe Moldovan, arbitrul care s-a împușcat în cap acum o săptămână, a reacționat după ce Irina, soția bărbatului a vorbit despre tragedie.

Dima Moldovan, fratele lui Gheorghe Moldovan, arbitrul care s-a împușcat în cap acum o săptămână, a reacționat după ce Irina, soția bărbatului, a vorbit despre tragedie și a povestit cum a fost căsnicia cu acesta înainte de a intenta divorțul. Acesta a susținut, marți, în mai multe videoclipuri postate pe TikTok, care acum nu mai apar pe contul său și par a fi șterse, dar au fost preluate și distribuite de alți internauți, că fratele său nu era violent și că Irina Moldovan nu ar fi avut lipsuri financiare în timpul căsniciei lor.

Declarațiile lui Dima Moldovan vin după ce Irina a declarat în cadrul podcastului Monolog că la scurt timp după ce s-au căsătorit, Gheorghe a început să fie foarte gelos, să o controleze în tot ce făcea, să o izoleze treptat de familie și prieteni, dar și că nu îi dădea bani pentru nevoile celor trei fetițe: "Mă limita. Eu trebuia banii să-i merit, trebuia să mă comport frumos".

Fratele arbitrului o acuză pe Irina că și-ar fi dorit un "contract familial"

Totodată, fratele arbitrului susține că Irina Moldovan i-ar fi propus lui Gheorghe că își dorește ca ei să fie din nou împreună, după ce acesta și-ar fi făcut o nouă relație, dar și că l-ar fi pus să semneze un soi de "contract familial" în care ar fi cerut ca bugetul familiei să fie de 4.000 de euro lunar, bani din care ea să primească 50%.

"Iată care sunt condițiile pentru o eventuală împăcare. La pagina numărul doi scrie că venitul familial va fi de minimum 4.000 de euro pe lună. Vă dați seama? Trebuia să vină acasă cu 4.000 de euro pe lună. 50% din veniturile convenite să le aibă ea, să le gestioneze ea. Alte condiții: bonă, vacanță, lucruri materiale, va exista un autoturism la dispoziția ei, pe numele ei. A văzut că îl pierde și hai să încercăm să îl întoarcem", a spus Dima Moldovan într-unul dintre videoclipuri.

Ce spune despre fetița care a ajuns la spital cu piciorul rupt

Irina Moldovan declarase în cadrul aceluiași podcast că soțul ei era violent cu copiii săi și că la un moment dat i-a rupt piciorul uneia dintre cele trei fiice ale lor. Fratele acestuia susține însă că a fost vorba despre un incident nefericit, produs în timp ce bărbatul se juca cu fetița.

"Irina l-a dat la Poliție din cauză că i-a rupt piciorul la fată. Aici deja Gheorghe risca pușcărie sau muncă în folosul comunității, iar asta l-a afectat foarte tare. Aici a fost dintr-o joacă. Gheorghe o arunca pe fiică în sus și o prindea, la fel cum făcea cu mine atunci când eram mic. Din întâmplare, din joacă, și-a rupt piciorul. Acum s-a trezit să-l dea la Poliție, deși incidentul a fost acum doi ani", a mai declarat Dima Moldovan.

Tragedia, petrecută sub privirile neputincioase ale celor trei fetițe

Reamintim că Gheorghe Moldovan, un arbitru în vârstă de 30 de ani din Republica Moldova, a fost găsit împușcat, luni, 28 septembrie. Cu o zi înainte de a-și pune capăt zilelor, bărbatul își anunțase planurile într-un video postat pe contul său de TikTok și afirma că face asta din cauza conflictelor pe care le avea cu soția sa, cu care se afla în proces de divorț. El a afirmat că soția sa este vinovată pentru gestul ce avea să urmeze.

Ulterior, Irina Moldovan, acuzată public de decesul bărbatului, a acceptat să meargă la un podcast, unde a vorbit despre cele întâmplate și a explicat că nu i-a dorit niciodată moartea, ba chiar a încercat din răsputeri să îl salveze atunci când acesta și-a pus pistolul la cap, punându-și propria viață în pericol, declarații confirmate și de imaginile surprinse de camere de supraveghere și apărute acum în spațiul public. Cazul este cu atât mai șocant cu cât tragedia s-a petrecut chiar în fața celor trei fetițe ale cuplului. Gheorghe Moldovan deținea legal mai multe arme, a luat una dintre ele, a venit în curtea Irinei, și-a pus pistolul la cap și s-a împușcat. Purta un tricou pe care scria: "Divorțul ucide, femeia omoară".