București: Memoria în Realitate Virtuală” – o călătorie prin Piața Palatului și Piața Revoluției, deschisă publicului pe 17 octombrie la MNIR

Istoria Capitalei poate fi explorată prin realitate virtuală într-un proiect de educație culturală dezvoltat de Asociația ARTBYTE și finanțat de ARCUB, în cadrul Programului Cultural „București în premieră” 2026.

Cum ar fi să privești Piața Revoluției de astăzi și, pentru câteva minute, să vezi în jurul tău un alt București? Pe 17 octombrie, Muzeul Național de Istorie a României găzduiește prezentarea publică a proiectului „București: Memoria în Realitate Virtuală”, o experiență culturală care folosește realitatea virtuală pentru a apropia publicul de două epoci care au schimbat profund identitatea aceluiași spațiu urban.

Proiectul este finanțat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, în cadrul Programului Cultural „București în premieră” 2026, și este dezvoltat de Asociația ARTBYTE. Partenerii proiectului sunt Muzeul Național de Istorie a României (MNIR), Muzeul Național Cotroceni, Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) și Muzeul Comunismului din București.

Două epoci, același loc

Experiența propune o călătorie imersivă prin două ipostaze ale centrului Bucureștiului: Piața Palatului în perioada monarhică și spațiul transformat în perioada comunistă, cu accent pe evenimentele din decembrie 1989 din Piața Revoluției. Publicul poate observa cum s-au schimbat arhitectura, simbolurile, atmosfera urbană și felul în care oamenii se raportau la acest loc de la o epocă la alta.

Prima experiență urmărește Bucureștiul perioadei regale: Piața Palatului, reperele sale arhitecturale, prezența statuii ecvestre a Regelui Carol I și detalii care ajută publicul să înțeleagă atmosfera și viața cotidiană a epocii. Cea de-a doua experiență se concentrează asupra transformărilor produse în perioada comunistă și asupra Pieței Revoluției în contextul anului 1989, tratat ca un moment istoric care merită cunoscut, cercetat și discutat cu noile generații.

Cele două lumi virtuale au fost construite printr-un proces care a combinat documentarea istorică, cercetarea vizuală, reconstrucția și modelarea 3D, grafica 2D, dezvoltarea digitală și designul audio. Miza proiectului nu este doar spectaculozitatea tehnologiei, ci folosirea ei ca instrument de mediere culturală: un mod prin care istoria poate fi explorată direct, urmată de întrebări, comparații și dialog.

„Nu ne-am dorit să facem o lecție de istorie în VR, ci să le oferim oamenilor șansa de a privi un loc cunoscut cu alți ochi. Când vezi proporțiile, clădirile, detaliile și atmosfera unei epoci, întrebările apar firesc – și exact de acolo începe conversația despre istorie.” — Nicoleta-Geanina Ciubotaru, președinta Asociației ARTBYTE și coordonatoarea proiectului

Istoria ajunge direct în liceele din București

Proiectul nu se oprește la prezentarea publică de la muzeu. Una dintre componentele sale centrale este programul educațional desfășurat în 10 licee din toate cele șase sectoare ale Capitalei, unde elevii testează experiențele VR și participă la discuții ghidate despre arhitectură, propagandă, memorie colectivă și transformarea simbolică a spațiului urban.

Până la 14 octombrie, atelierele au ajuns deja la Liceul Teoretic „Marin Preda”, Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Colegiul Național „Spiru Haret”, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” și Colegiul Național „Iulia Hașdeu”. În zilele următoare, traseul educațional continuă la Colegiul Național „Grigore Moisil” și Liceul Teoretic „Dante Alighieri” pe 15 octombrie, la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” pe 19 octombrie, la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” pe 20 octombrie și la Colegiul Național „Matei Basarab” pe 21 octombrie.

Până în prezent, activitățile proiectului au ajuns la 357 de beneficiari direcți. Numărul va continua să crească odată cu atelierele programate și cu evenimentul public din 17 octombrie. Componenta educațională urmărește să transforme întâlnirea cu trecutul într-un exercițiu de curiozitate și observație, nu într-o simplă transmitere de informații.

O echipă tânără, la intersecția dintre istorie și tehnologie

Proiectul este coordonat de Nicoleta-Geanina Ciubotaru, 26 de ani, președinta Asociației ARTBYTE. Pentru documentarea și consultanța istorică au contribuit, în mod complementar, Raluca Mălăncioiu, pentru perioada regală, și Cezar Petre Buimaci, pentru perioada comunistă și contextul istoriei recente.

Din echipa de dezvoltare și implementare fac parte Andra Cosma, Manuela Nuț, Dragoș Silion și Răzvan Spunei. Componenta de grafică și reconstrucție 3D a fost realizată cu implicarea Elisabetei Munteanu, a lui Ionuț Olteanu și a lui Radu Mihai, grafica 2D a fost dezvoltată cu contribuția Dianei Gheorghe și a lui Sebastian Marin, iar componenta audio a beneficiat de contribuția lui Andrei Pîslaru.

Pentru organizarea și buna desfășurare a evenimentului public din 17 octombrie, echipa ARTBYTE beneficiază de sprijinul Proud to Be Romania, care s-a implicat în componenta de organizare și coordonare a întâlnirii cu publicul.

Rezultatul este un proiect construit la intersecția dintre patrimoniu, cercetare istorică, artă digitală, educație culturală și tehnologie imersivă, cu intenția de a face memoria urbană accesibilă unui public cât mai divers.

17 octombrie: publicul poate testa gratuit experiențele la MNIR

Sâmbătă, 17 octombrie 2026, între orele 11:00 și 16:00, proiectul se deschide publicului la Muzeul Național de Istorie a României. Evenimentul este gândit ca o întâlnire culturală relaxată și participativă: vizitatorii vor putea testa experiențele VR, vor putea vedea cum s-a ajuns de la fotografii și surse istorice la reconstrucția digitală, vor participa la mini-ateliere și provocări interactive și vor putea discuta cu membrii echipei și cu invitați din zona istoriei și patrimoniului.

Programul va include și momente de socializare și degustare, iar participanții implicați în activitățile interactive vor putea primi premii-surpriză la final. Evenimentul se adresează elevilor, studenților, profesorilor, familiilor, profesioniștilor din sectorul cultural și tuturor celor curioși să vadă cum poate tehnologia schimba relația noastră cu trecutul. Organizarea evenimentului este realizată de Asociația ARTBYTE cu sprijinul Proud to Be Romania.

„Nu trebuie să vii cu lecția de istorie învățată. Vino pur și simplu să încerci. Pune-ți casca, uită-te în jur și vezi ce întrebări îți apar. Pentru noi, acela este momentul în care proiectul își atinge scopul.” — Nicoleta-Geanina Ciubotaru

Informații pentru public:

Data 17 octombrie 2026

Organizator Asociația ARTBYTE

Interval 11:00–16:00

Sprijin organizatoric Proud to Be Romania Acces Gratuit

Eveniment „București: Memoria în Realitate Virtuală” Loc MNIR, Calea Victoriei nr. 12, București

Finanțator ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București Social media

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DC News va reveni cu imagini video de la evenimentul „București: Memoria în Realitate Virtuală”, pentru a le oferi cititorilor o perspectivă asupra experiențelor interactive și a modului în care tehnologia readuce la viață istoria Capitalei.