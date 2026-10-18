Inginer silvic din Botoșani, mort după ce a fost lovit în cap de o creangă, într-o unitate militară/ Rol ilustrativ/Sursa foto: Agerpres

Din articol Bărbatul era inginer silvic, dar se afla în timpul liber la momentul producerii accidentului

Un inginer silvic din Botoșani a murit, după ce a fost lovit de o creangă căzută dintr-un copac pe care îl curăța alături de alţi muncitori.

Un bărbat în vârstă de 46 de ani a murit sâmbătă, după ce a fost lovit de o creangă căzută dintr-un copac pe care, alături de alţi muncitori, îl curăţa.

Accidentul s-a produs în incinta unei unităţi militare din municipiul Botoşani, însă atât victima, cât şi colegii care lucrau la curăţarea copacului erau personal civil angajat pentru efectuarea lucrărilor respective.

Creanga căzută din copac l-a lovit pe bărbat în cap, acesta decedând pe loc. Un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean s-a deplasat la faţa locului, însă nu a putut decât să constate decesul.

Bărbatul era inginer silvic, dar se afla în timpul liber la momentul producerii accidentului

Persoana decedată era inginer silvic şi lucra la Direcţia Silvică Botoşani, însă în momentul procedurii accidentului se afla în timpul liber, conform Agerpres.

Accidentul produs la Unitatea Militară UM 01189 din municipiul Botoșani este cercetat de structurile militare. Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Botoșani a fost sesizat cu privire la producerea unui accident de muncă grav în incinta unității militare, însă competența a fost declinată în favoarea serviciilor de securitate și sănătate în muncă din structurile Ministerului Apărării.

„Am fost informați dar, fiind pe teritoriul unei unități militare, cercetarea se efectuează de serviciile lor de SSM”, a precizat șefa ITM, Daniela Lozneanu, potrivit botosaninews.