O creangă groasă desprinsă dintr-un copac a făcut prăpăd în Brăila. Două persoane au fost rănite

Un bărbat şi o femeie au fost răniţi vineri dimineaţă, după ce o creangă groasă dintr-un copac înalt de 15-20 de metri, aflat pe strada Ardealului din municipiu, s-a rupt şi a provocat pagube însemnate, transmite ISU.

Potrivit instituţiei, evenimentul s-a produs în jurul orei 04:15, iar creanga a avariat un stâlp de electricitate, o cutie de branşament gaze naturale, un panou electric, acoperişurile a două locuinţe şi un autoturism.



În urma incidentului, două persoane - un bărbat şi o femeie, cu vârste de aproximativ 55-60 de ani - s-au împiedicat de crengi şi s-au lovit cu capul de cutia de branşament gaze.

"Victimele, aflate în stare conştientă, au primit îngrijiri medicale la faţa locului din partea echipajului Serviciului de Ambulanţă Judeţean, dar au refuzat transportul la spital", a transmis ISU Brăila.



În zonă a fost sistată temporar distribuţia de gaze naturale şi energie electrică.



Intervenţia s-a desfăşurat cu sprijinul echipajelor Electrica, Distrigaz, Poliţiei şi Seroplant, la ora 09:50 arborele a fost degajat complet şi carosabilul eliberat, notează Agerpres.

