Urmărește emisiunea live


Data actualizării: | Data publicării:

O creangă groasă desprinsă dintr-un copac a făcut prăpăd în Brăila. Două persoane au fost rănite

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Un bărbat şi o femeie au fost răniţi vineri dimineaţă, după ce o creangă groasă, s-a rupt.

Un bărbat şi o femeie au fost răniţi vineri dimineaţă, după ce o creangă groasă dintr-un copac înalt de 15-20 de metri, aflat pe strada Ardealului din municipiu, s-a rupt şi a provocat pagube însemnate, transmite ISU.

Pagube materiale însemnate



Potrivit instituţiei, evenimentul s-a produs în jurul orei 04:15, iar creanga a avariat un stâlp de electricitate, o cutie de branşament gaze naturale, un panou electric, acoperişurile a două locuinţe şi un autoturism.

În urma incidentului, două persoane - un bărbat şi o femeie, cu vârste de aproximativ 55-60 de ani - s-au împiedicat de crengi şi s-au lovit cu capul de cutia de branşament gaze.

Victimele au refuzat transportul la spital


"Victimele, aflate în stare conştientă, au primit îngrijiri medicale la faţa locului din partea echipajului Serviciului de Ambulanţă Judeţean, dar au refuzat transportul la spital", a transmis ISU Brăila.

În zonă a fost sistată temporar distribuţia de gaze naturale şi energie electrică.

Intervenţia s-a desfăşurat cu sprijinul echipajelor Electrica, Distrigaz, Poliţiei şi Seroplant, la ora 09:50 arborele a fost degajat complet şi carosabilul eliberat, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
O creangă groasă desprinsă dintr-un copac a făcut prăpăd în Brăila. Două persoane au fost rănite
12 sep 2025, 11:42
Femeie oprită să intre în Parlament cu mai multe cuțite asupra sa / Figura pe lista AUR. Reacția partidului - UPDATE
12 sep 2025, 10:15
Oana Țoiu gafează din nou: Niciun mesaj de condoleanțe din partea României după asasinarea lui Charlie Kirk
12 sep 2025, 12:22
Limba română, studiată în Franța. În ce constă proiectul-pilot
11 sep 2025, 18:35
Site fals al noii cărți electronice de identitate, blocat de autorități. Românii, avertizați să nu acceseze platforme-fantomă
11 sep 2025, 18:07
Sute de locuri de parcare și un heliport SMURD la Spitalul Județean Galați
11 sep 2025, 12:21
ParintiSiPitici.ro
„Politica nu are ce să caute în Educație! Nu mai veniți spre noi! Lăsați-ne în pace!” Prof. Claudia Chiru lansează apel: „Dacă eu nu am timp să dau feedback copilului, învățarea e zero!” / VIDEO
12 sep 2025, 10:40
Reacții din România, după asasinarea lui Charlie Kirk. Coincidența calendaristică pe care mulți nu au observat-o
11 sep 2025, 12:43
Ce a pățit un șofer din Bihor, după ce a fost filmat gonind în spatele unei ambulanțe în misiune
11 sep 2025, 11:47
Misterul unei crime înfiorătoare din Buzău, rezolvat după 23 de ani. Criminalul a fost prins
11 sep 2025, 11:44
Ce sunt dronele Gerbera, „instrumentele ieftine” ale Rusiei: detalii noi după incidentul din Polonia
11 sep 2025, 10:49
Rezerviștii din aceste două județe ale României, convocați la unitățile MApN
11 sep 2025, 09:49
Spitalul Clinic Județean Galați, în plină modernizare
10 sep 2025, 15:55
Descoperire șocantă în munții Ceahlău. Un turist a găsit un schelet uman care ar data de peste 20 de ani
10 sep 2025, 15:42
Update: Alexandru Bălan, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile
10 sep 2025, 12:19
Alertă aeriană și la granița României, după incidentul din Polonia. Precizările MApN
10 sep 2025, 09:00
Un șofer de ridesharing din Capitală ar fi încercat să violeze o clientă după ce a dus-o pe un câmp. Cum a scăpat tânăra
10 sep 2025, 09:35
Poliția Română va aduce acasă un urmărit internațional din categoria Most Wanted
09 sep 2025, 23:27
Ce este mai avantajos: Un bonus fără depunere sau un bonus cu depunere minimă?
09 sep 2025, 17:26
ANPDCA: Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile 
09 sep 2025, 15:58
Ies noi detalii la iveală despre profesoara care s-a sinucis împreună cu copilul de 7 ani. Război îngrozitor cu tatăl copilului, polițist
09 sep 2025, 15:07
Minoră de 13 ani, exploatată sexual de propria familie. Două persoane au fost arestate
09 sep 2025, 13:21
Un șofer rupe barierele de la trecerea cu calea ferată și intră în alte două mașini - VIDEO
09 sep 2025, 12:43
O profesoară și copilul său de șapte ani, găsiți fără viață în propriul apartament
09 sep 2025, 12:04
Caz revoltător în Sibiu: Copil legat în casă de tatăl lui. Motivul incredibil/ Măsura decisă împotriva tatălui
09 sep 2025, 11:04
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
09 sep 2025, 11:22
Noi precizări privind programul RABLA. Când va fi lansat și ce modificări pregătește ministerul pentru anul 2026/ Programul, adoptat în ședința de Guvern - UPDATE
09 sep 2025, 11:09
”Rețea de spionaj în Europa”. Noi informații despre gruparea din care face parte Alexandru Bălan, prins în România
09 sep 2025, 10:40
TIR în flăcări, după ce a lovit un cap de pod pe DN 7/ Circulația rutieră a fost reluată - UPDATE
09 sep 2025, 08:56
Accident grav între un microbuz și un autoturism, în Mangalia. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
09 sep 2025, 08:06
Panică pe ruta Suceava – Botoșani. Locomotiva trenului a luat foc
08 sep 2025, 21:42
Trupa legendară Scorpions revine în România. Tot ce trebuie să știi despre concert
08 sep 2025, 19:59
Un bărbat de 47 de ani, prins în plasa SRI. Acesta e acuzat că a vândut secrete de stat
08 sep 2025, 17:53
Cum începe școala într-un orășel din Spania FOTO. Noi ”când oare vom învăța?”
08 sep 2025, 15:48
Vasile, căutat de polițiștii din Anglia, a devenit viral: ”Unde ești, Vasile?”/ ”Ce-ai făcut, Vasile?”. Are un tatuaj distinctiv pe frunte - FOTO
08 sep 2025, 15:17
Cum a reușit un șofer din Iași să evite o amendă pentru depășirea vitezei legale pentru că în fața lui era o altă mașină
08 sep 2025, 14:30
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
08 sep 2025, 14:17
Bărbatul care a urcat pe podul de la Agigea în semn de protest, la a patra încercare de acest fel - UPDATE
08 sep 2025, 09:04
Eveniment tragic în București. Biciclist mort după un accident în Capitală
08 sep 2025, 08:50
Cea mai frumoasă urare de Sfânta Maria - 8 septembrie. Minune pentru cei care nu pot avea copii
08 sep 2025, 09:08
Accident mortal în această dimineață. Trafic blocat între DN19E, Sânlazar şi Chiraleu, deviat pe un drum județean
08 sep 2025, 08:24
Accident grav în Caraș-Severin. Minoră preluată de elicopterul SMURD
07 sep 2025, 19:48
Un turist din Bucureşti a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului - VIDEO
07 sep 2025, 12:27
Caz șocant în București. O mașină a sărit de pe pod, în Berceni, și a luat foc. Se ia în considerare sinuciderea
07 sep 2025, 11:34
Eclipsa totală de Lună din această seară, vizibilă și din România. Transmisiune LIVE începând cu ora 20:00 - VIDEO
07 sep 2025, 11:45
DNSC: Inteligența Artificială, oportunitate și risc pentru copii. Sfaturi pentru părinți și profesori - FOTO
07 sep 2025, 10:52
Accident fatal pe DJ 703, între două mașini. UPDATE: Cine sunt cei doi șoferi care au murit. Unul avea 21 de ani, celălalt 23
07 sep 2025, 10:17
O femeie din Suceava a vrut să facă investiția vieții, dar a pierdut toți banii. Țeapă printr-o aplicație financiară
07 sep 2025, 00:04
Cum să adormi în 10, 60 sau 120 de secunde
06 sep 2025, 22:45
A fost găsită moartă turista dispărută din Kavala. Soțul ei dă vina pe nepăsarea Poliției. I s-a spus că sunt frecvente astfel de cazuri
06 sep 2025, 21:24
Povestea româncei care s-a întors împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO
06 sep 2025, 18:57
Carambol în Ialomița, cu 11 victime, printre care 5 copii. Un minor a fost luat intubat de elicopterul SMURD- VIDEO
06 sep 2025, 16:13
Cele mai noi știri
acum 9 minute
Curs valutar BNR 12 septembrie - cotațiile zilei. Ce se întâmplă cu leul
acum 14 minute
Trump vrea, în sfârșit, să pună presiune pe Rusia. Acum urmează partea grea (Politico)
acum 32 de minute
Neurochirurgia românească, jumătate de secol de tradiție. Cluj-Napoca găzduiește peste 350 de experți din întreaga lume pentru un congres internațional
acum 47 de minute
Colița emisiunii de timbre românești EXPO`70 OSAKA, de acum 55 de ani, desenată de computer. Nouă emisiune filatelică, pusă în circulație
acum 49 de minute
Cod Galben de ploi în mai multe județe din țară
acum 1 ora 0 minute
Moartea lui Charlie Kirk a declanșat un val de amenințări teroriste. Mai multe universități și-au suspendat activitatea
acum 1 ora 4 minute
Statul român plătește chirii de milioane de euro pentru locuințele ambasadorilor, deși deține clădiri în străinătate
acum 1 ora 5 minute
Șacalii în România: adevăruri și mituri. Dr. Cristian-Remus Papp, la DC Anima - VIDEO
Cele mai citite știri
pe 11 Septembrie 2025
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 11 Septembrie 2025
Andrei Caramitru, prima reacție după ce s-ar fi deschis dosar penal pe numele său
pe 11 Septembrie 2025
Un ciclon traversează România. Alerte de vânt puternic și ploi. Vor și chiar și 60 l/mp, iar viteza vântului va atinge și 80 km/h
pe 11 Septembrie 2025
Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!
pe 11 Septembrie 2025
Greșeală de gramatică în comunicatul MAE despre întâlnirea ministrei Țoiu cu ambasadorii OCI
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel