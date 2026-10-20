Un polițist criminalist din Harghita a murit fulgerător la 41 de ani. Val de mesaje de condoleanțe

Agent-șef adjunct de poliție Țăran Mihai. Sursa foto: IPJ Harghita

Este doliu la Poliția Harghita. Un agent-șef adjunct s-a stins la doar 41 de ani.

Încă un polițist s-a stins din viață. Agent-șef adjunct de poliție Țăran Mihai, din cadrul Poliției Municipiului Gheorgheni – Biroul Criminalistic, a murit la doar 41 de ani, după o îndelungată suferință, provocată de o boală cruntă. Tristul anunț a fost făcut de Inspectoratul de Poliție Județean Harghita.

"Cu profundă tristețe, ne luăm rămas-bun de la colegul nostru, agent-șef adjunct de poliție Țăran Mihai, din cadrul Poliției Municipiului Gheorgheni – Biroul Criminalistic, care s-a stins din viață la doar 41 de ani, după o îndelungată suferință.

IPJ Harghita, mesaj de condoleanțe

Plecarea sa lasă un gol în sufletele celor care l-au cunoscut și alături de care a împărțit ani de muncă și momente din viață.

În aceste clipe dureroase, suntem cu gândul alături de familia îndoliată și de toți cei care l-au prețuit. Le transmitem sincere condoleanțe și puterea de a trece peste această pierdere.

Vei rămâne mereu în amintirea noastră, Mihai. Dumnezeu să te odihnească în pace!", transmite Poliția Harghita într-o postare pe pagina de Facebook.

Locuitorii din Harghita, îndurerați de moartea polițistului

Vestea morții polițistului i-a întristat și pe locuitorii județului Harghita, nu doar pe colegii bărbatului. Aceștia au lăsat sute de mesaje în secțiunea de comentarii a postării IPJ Harghita.

"Dumnezeu să-l odihnească în liniște și pace! Prea mulți tineri pleacă din această lume. Trist", a scris un bărbat.

"Atâta vreme cât nu-i uităm, cei plecați dintre noi trăiesc în conștiința noastră. Atâta vreme cât ne rugăm pentru sufletele lor și ei se vor ruga pentru noi! Dumnezeu să-i țină sufletul lui Mihai în lumina Împărăției Sale!", a scris o altă persoană.

"Ce păcat!.....Un om tânăr, cu adevărat dureros!", este un alt mesaj.

"Dumnezeu să-l odihnească în pace! Nu pot să cred așa ceva. Anul acesta, Dumnezeu a luat numai oameni tineri. Este strigător la cer!", a scris o femeie.

Precizăm că moartea polițistului Țăran Mihai, la doar 41 de ani, nu este singurul caz care a îndoliat instituțiile de ordine publică în acest an. În luna martie, un polițist din cadrul IPJ Timiș a fost găsit mort în localitatea Secusigiu, județul Arad. Câteva luni mai târziu, pe 1 iunie, ofițerul Ciprian Mihai Verdeș, în vârstă de 50 de ani, a fost găsit înjunghiat mortal la Piatra-Neamț. Deși cazurile au circumstanțe diferite, în toate este vorba despre polițiști tineri, pierderea cărora a provocat multă durere în comunitățile din care făceau parte.