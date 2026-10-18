Turiștii au luat cu asalt muntele în weekend. Salvamontiştii avertizează asupra pericolelor, odată cu venirea zăpezii

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Weekendul a adus numeroși turiști în zonele montane din România, în ciuda ninsorilor înregistrate în anumite regiuni.

Salvamontiștii au intervenit pentru salvarea mai multor persoane accidentate pe traseele turistice. Din păcate, o persoană și-a pierdut viața pe munte, după ce afecțiunile medicale de care suferea au fost agravate de frig și de efortul fizic.

Sabin Cornoiu, directorul Serviciului Public Județean Salvamont Gorj, a explicat că vremea favorabilă din multe zone montane și submontane i-a încurajat pe turiști să își petreacă weekendul la munte, chiar dacă la altitudini mai mari s-au depus straturi consistente de zăpadă.

„A fost un weekend cu foarte mulți turiști la munte. Chiar dacă în câteva zone din țară s-au înregistrat căderi de zăpadă, iar la altitudine am avut straturi consistente de zăpadă, în zona submontană și în foarte multe zone montane din țară am avut o vreme foarte bună, fapt ce a determinat mulți turiști să meargă la munte.

Nu am avut foarte multe evenimente. Am avut ieri vreo 10 intervenții, iar astăzi, probabil, șase-șapte intervenții înregistrate până la această oră”, a declarat Sabin Cornoiu.

O persoană a murit pe munte. Mai mulți turiști au suferit fracturi și entorse

Weekendul a fost marcat și de un deces. Potrivit lui Sabin Cornoiu, o persoană care suferea de anumite afecțiuni medicale și-a pierdut viața, după ce starea sa de sănătate a fost agravată de expunerea prelungită la temperaturi scăzute și de efortul depus pe munte.

Celelalte intervenții au vizat turiști care au suferit diferite accidentări, inclusiv fracturi și entorse.

„Din păcate, ieri am avut o persoană decedată pe munte, din cauza unor afecțiuni medicale pe care le avea, care au fost agravate de expunerea prelungită la frig și de efortul făcut pe munte.

În rest, au fost cazuri pe care le-am soluționat mult mai rapid. Oamenii au avut diverse leziuni, fracturi și entorse, cauzate de neadaptarea la situația sau la starea traseelor turistice”, a explicat directorul Serviciului Public Județean Salvamont Gorj.

Sabin Cornoiu, avertisment pentru turiști: „La altitudine, zăpada va apărea din ce în ce mai des”

Odată cu scăderea temperaturilor, Sabin Cornoiu îi avertizează pe cei care plănuiesc excursii montane că vremea se poate schimba rapid, iar zăpada va deveni tot mai frecventă la altitudini mari.

Acesta recomandă turiștilor să fie echipați corespunzător, cu haine și încălțăminte care să ofere protecție împotriva frigului.

„Noi sperăm ca și în continuare să mai avem parte de zile bune pe munte, zile cu vreme favorabilă. Dar oamenii trebuie să înțeleagă că, la altitudine, zăpada va apărea din ce în ce mai des.

Trebuie să aibă îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate, cu o bună rezistență termică, și să fie cât mai pregătiți pentru a întâmpina orice problemă care poate apărea la această schimbare de anotimpuri.

Rămânem în continuare alături de ei, le vom oferi toate sfaturile necesare pentru a-și pregăti cât mai bine excursiile pe munte și sperăm că, până la sosirea zăpezii, când majoritatea oamenilor se vor îndrepta către pârtiile deschise, nu vom mai avea parte de evenimente deosebite”, a mai spus Sabin Cornoiu.