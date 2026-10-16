16 octombrie, spectacol meteo în România: La munte a nins abundent, în timp ce-n București a fost grindină. Un nor pâlnie surprins în Prahova

foto Raw Meteo

Peisaje de poveste vin din zona montană, unde a nins încă de joi seară.

În Predeal, la Cabana Postăvaru, stratul de zăpadă este semnificativ. Nu doar că a nins, dar s-a și așezat. Vorbim de un strat de zăpadă de aproximativ 10 centimetri.

De asemenea, în Strejnic, în Prahova, a fost surprins un fenomen atmosferic spectaculos: un nor pâlnie. Nu înseamnă automat că s-a format o tornadă. Pentru ca fenomenul să fie clasificat drept tornadă, este necesar contactul rotației cu solul.

foto Raw Meteo

În același timp, în București a fost furtună cu fulgere, tunete și grindină. Capitala a fost străbătută de un sistem convectiv, ”un spectacol meteorologic numai bun de admirat, mai ales pentru o zi de 16 octombrie”.

În Giurgiu, au apărut nori care păreau că ar cădea din cer, numiți Mammatus.

”Salvamont Prahova avertizează că, în acest weekend, condițiile meteorologice din zona montană înaltă pot deveni deosebit de dificile. Ninsoarea, vântul puternic și ceața reduc vizibilitatea și îngreunează deplasarea, transformând traseele montane în adevărate provocări” a anunțat Salvamont Prahova.

În continuare, transmite:

”Dacă vă planificați o drumeție în acest weekend, țineți cont de următoarele recomandări:

- informați-vă înainte de plecare asupra stării vremii și a condițiilor de pe traseu.

- evitați traseele de creastă și zonele expuse atunci când vremea este nefavorabilă.

- nu plecați la drum fără echipament adecvat condițiilor de iarnă: îmbrăcăminte termoizolantă, bocanci de munte, mănuși și căciulă.

- nu subestimați ceața, vântul și scăderea bruscă a temperaturii. Orientarea poate deveni dificilă chiar și pentru turiștii experimentați.

- adaptați traseul la experiența și pregătirea fizică a grupului și renunțați la drumeție dacă situația o impune.

Muntele nu pleacă nicăieri! Nu transformați o excursie de relaxare într-o situație de urgență. Prudența și deciziile responsabile pot face diferența dintre o experiență frumoasă și un accident montan.

În caz de urgență, apelați 112”.