Vremea se schimbă în România: ANM anunță ploi și vânt puternic, ninsori la munte. Prognoza pentru București

Ploi și vânt puternic în țară. Sursa foto: Agerpres

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță un episod de vreme rece în perioada următoare, cu ploi și vânt puternic.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile. Astfel, începând de astăzi, 18 octombrie, ora 10:00, până marți, 20 octombrie, ora 02:00, se vor înregistra intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și predominant ninsori la altitudini de peste 2000 de metri.

Ploi și vânt puternic, strat de zăpadă de până la 20 centimetri la munte

Temporar vor fi intensificări ale vântului în Moldova și Dobrogea, cu viteze în general de 45-60 km/h, local și în sudul Banatului și vestul Olteniei (viteze de 40-45 km/h), iar la munte, în special în zona înaltă a Munților Banatului și a Carpaților Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70-90 km/h.

Va ploua în Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei și Transilvaniei și se vor acumula cantități de apă de 10-20 l/mp și izolat de peste 30-35 l/mp.

La altitudini mari, în general de peste 2000 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și cu precădere în estul Carpaților Meridionali (masivele Bucegi și Făgăraș), pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă în general de 10-20 cm.

Meteorologii au emis și o atenționare Cod Galben de intensificări ale vântului în Moldova și local Dobrogea, în perioada 18 octombrie, ora 21:00 – 19 octombrie, ora 21:00.

În intervalul menționat, în aceste zone vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h.

Sursa foto: ANM

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

Prognoza meteo pentru București

Prognoză meteorologică pentru București, pentru intervalul 18 octombrie, ora 10:00 - 19 octombrie, ora 09:00 -Valorile termice vor fi în creștere ușoară și se vor apropia de cele specifice datei. Temperatura maximă va fi de 16-17 grade, iar cea minimă de 8-9 grade. Cerul va fi temporar noros și mai ales seara și noaptea va ploua slab (1-3 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat.

Prognoză meteorologică pentru intervalul 19 octombrie, ora 09:00 - 29 octombrie, ora 02:00 - Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei, cu o maximă de 18-19 grade. Cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab (2-5 l/mp și izolat peste 8 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat.

În intervalul 18 octombrie, ora 10:00 - 20 octombrie, ora 02:00, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/atenționare/avertizare meteorologică.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting), precizează meteorologii.