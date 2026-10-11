ANM: Cod galben de ploi însemnate cantitativ în Muntenia, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură, de luni dimineața

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ANM a emis, duminică, o atenționare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de luni, ora 10:00, până marți, ora 10:00, în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură.

Județele vizate de noua atenționare sunt: Argeș, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova și Teleorman, precum și municipiul București, și, parțial, județele Brașov, Covasna și Vrancea.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ, iar în intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20 - 30 de litri pe metrul pătrat și, pe arii restrânse, de 40 - 50 de litri pe metrul pătrat.

Totodată, ANM a emis o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini de peste 1.500 de metri și intensificări ale vântului, valabilă de duminică, ora 10:00, până marți, ora 10:00.

Astfel, temporar va ploua în toate regiunile. Duminică, ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar luni se vor semnala mai ales în jumătatea de sud-est a teritoriului.

Precipitațiile vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse vor fi însoțite de descărcări electrice. La munte, la altitudini mai mari de 1.500 de metri, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare.

Cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 15 - 20 de litri pe metrul pătrat și, pe alocuri, vor depăși 30 de litri pe metrul pătrat.

De asemenea, temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală, în general, de 45 - 50 km/h, local în estul, sud-estul și extremitatea de sud-vest a teritoriului. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari, rafalele vor atinge 70 - 90 km/h.

Meteorologii precizează că vremea se va răci duminică în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice, iar de luni și în restul țării.