Ploi și vânt puternic în România: ANM a emis Cod Galben și Portocaliu. Harta județelor vizate

Ploi și vânt puternic în țară. Sursa foto: Agerpres

Meteorologii au emis, luni, mai multe avertizări de ploi însemnate cantitativ și vânt puternic pentru zilele următoare.

Începând de luni, 2 noiembrie, ora 10:00, până miercuri, 4 noiembrie, ora 20:00, vor fi ploi moderate cantitativ și, la altitudini în general de peste 1700 metri, precipitații mai ales sub formă ninsoare și strat de zăpadă, dar și intensificări ale vântului.

Va ploua moderat cantitativ în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Cantitățile de apă vor fi în general de 20-50 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 5-15 cm.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, iar pe parcursul zilei de miercuri (4 noiembrie) în cele estice, cu viteze în general de 40-50 km/h, iar pe crestele montane vor fi rafale de 60-80 km/h, viscolind ninsoarea.

Cod Galben și Cod Portocaliu de ploi

ANM a emis Cod Galben pentru 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00.

Fenomene și zone vizate: ploi însemnate cantitativ în județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița, Ilfov și municipiul București. Ninsori și strat de zăpadă în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali

În intervalul menționat, în județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița, Ilfov și municipiul București va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25-35 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 10-20 cm.

În intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 03 noiembrie, ora 10:00 este valabil un Cod Portocaliu. Vor fi ploi importante cantitativ în județul Constanța și se vor acumula 40-60 l/mp și local de 80-90 l/mp.

De asemenea, meteorologii au emis un Cod Galben de intensificări ale vântului pentru cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei.

Cod Galben de vânt în Muntenia și Dobrogea

Astfel, în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 03 noiembrie, ora 10:00, în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50-70 km/h.

O avertizare Cod Galben este valabilă începând marți, 3 noiembrie, ora 10:00 și în sudul țării, valabilă până miercur, 4 noiembrie, ora 10:00.

În intervalul menționat, în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25-30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Cod Portocaliu de ploi în județul Constanța

Tot începând marți, 3 noiembrie, ora 10:00, până miercuri, 4 noiembrie, ora 10:00, în județul Constanța va continua să plouă și se vor acumula cantități de apă de 40-60 l/mp.

Cod Galben de vânt în Muntenia și Dobrogea

Vântul va continua să bată cu putere în Muntenia și Dobrogea, de marți, 3 noiembrie, ora 10:00, până miercuri, 4 noiembrie, ora 10:00. În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50-70 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

Sursa fotografiilor: Administrația Națională de Meteorologie (ANM)