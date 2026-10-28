De ce avem toamne tot mai apropiate de vară. Explicațiile climatologului Roxana Bojariu (ANM)

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Încălzirea globală favorizează prelungirea sezonului de vară până spre toamnă, iar această tendință ar putea deveni tot mai evidentă în anii următori. Climatologul Roxana Bojariu explică de ce verile târzii sunt tot mai frecvente, dar și cum fluctuațiile naturale influențează evoluția anotimpurilor.

Încălzirea globală a determinat în ultimii ani ca verile să se prelungească din ce în ce mai mult înspre toamnă, însă asta nu înseamnă că a devenit o regulă. Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a precizat că această tendință poate continua și în anii următori.

„Au fost două luni de toamnă apropiate mai mult de vară. Dacă nu luăm în calcul că noaptea era cam răcoare aici în sud, am avut parte de o perioadă de vacanță extinsă până aproape de noiembrie, iar în vestul țării a fost vreme de plajă până acum câteva zile”, a remarcat jurnalistul Val Vâlcu.

„E un semnal care vine pe fondul acestei încălziri globale și se proiectează în România, prin prelungirea sezonului de vară înspre toamnă. Se modifică, practic, duratele relative ale anotimpurilor, statistic vorbind. Nu e vorba că fiecare vară se prelungește din ce în ce mai mult spre toamnă, poți avea și veri în care să ai un septembrie mai aproape de toamnă, dar dacă ne uităm la frecvența lunilor septembrie cu caracteristici de vară, vedem că acestea sunt cele mai dese în ultimul timp.

De asemenea, dacă ne uităm la experimentele numerice, e și o tendință în viitor și în funcție de concentrația gazelor cu efect de seră, această prelungire a verii înspre toamnă devine un semnal din ce în ce mai robust. La fel, o declanșare mai timpurie a primăverii este legată tot de proiecția încălzirii globale în zone ale latitudinilor medii.

Totuși, nu e vorba doar de tendința încălzirii globale. Avem și fluctuații naturale, iar proiecția semnalului încălzirii globale se suprapune peste această variație naturală. De aceea nu avem fiecare vară mai lungă, ci avem fluctuații. Nu va fi neapărat așa și anul următor, deși probabilitatea de a avea astfel de situații e din ce în ce mai mare”, a spus, la DC News, Roxana Bojariu, climatolog ANM.