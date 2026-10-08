El Niño se va intensifica înainte de a-și atinge vârful în decembrie, avertizează ONU. "Va afecta economiile, ecosistemele și comunitățile din întreaga lume"

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ONU avertizează că El Niño se va intensifica înainte de a-și atinge vârful în decembrie, iar efectele se vor simți pe întreaga planetă.

Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), agenţie a ONU, a avertizat joi că fenomenul El Niño se va intensifica înainte de a-și atinge vârful în decembrie, generând temperaturi mai ridicate pe o mare parte a planetei și amplificand efectele schimbărilor climatice provocate de om. OMM a adăugat că acest fenomen meteorologic natural ar putea fi cel mai puternic din 1950 încoace, scrie France24.

„El Niño va continua să se intensifice înainte de vârful prognozat pentru decembrie. Este probabil să aducă temperaturi peste medie în mare parte a globului și să modifice modelele de precipitații, crescând riscul de secetă și inundații în diferite regiuni”, a anunțat Organizația Meteorologică Mondială (OMM) în actualizarea lunară a climei sezoniere globale.

Ce este fenomenul El Niño

El Niño crește temperaturile de suprafață în centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial, aducând schimbări la nivel mondial în ceea ce privește vânturile, presiunea și modelele de precipitații. De obicei, are loc la fiecare doi până la șapte ani și durează aproximativ nouă până la 12 luni.

Condițiile oscilează între El Niño și opusul său, La Niña, cu condiții neutre între acestea.

El Niño „se intensifică rapid”

„Se preconizează că temperaturile suprafeței mării în Pacificul tropical central și de est vor crește la niveluri record în perioada octombrie-noiembrie-decembrie 2026, reflectând intensificarea evenimentului El Niño, care va influența modelele meteorologice și va afecta economiile, ecosistemele și comunitățile din întreaga lume”, a declarat OMM.

Prognoza se bazează pe consensul a 13 centre meteorologice naționale și internaționale de top.

„El Niño este ferm stabilit și se intensifică rapid. Previziunile OMM indică o probabilitate de aproape 100% ca acesta să persiste până în februarie 2027, fiind potențial unul dintre cele mai puternice din cel puțin 1950”, a declarat șefa OMM, Celeste Saulo.

Saulo a explicat că El Niño nu adaugă căldură nouă planetei, ci eliberează căldură stocată în ocean.

„Oceanul din care este extras este cel mai cald pe care l-am măsurat vreodată. Pur și simplu există mai multă căldură disponibilă pentru a fi eliberată”, a spus ea.

Record de temperatură a mării

Indicele care măsoară anomaliile temperaturii suprafeței mării în Pacificul ecuatorial central-estic – regiunea din inima fenomenului El Niño – a crescut de la 1,6°C peste normal în iunie și la 2,5°C peste normal în august. Pentru perioada octombrie-noiembrie-decembrie, se preconizează că anomalia va ajunge la aproximativ 3,7°C peste normal. Aceasta ar fi cea mai mare valoare de la începutul observațiilor, eclipsând recordul anterior de 2,6°C stabilit în 2015-2016.

Ultimul fenomen El Niño a contribuit la transformarea anului 2023 în al doilea cel mai fierbinte an înregistrat vreodată, iar a anului 2024 în maximul istoric, cu aproximativ 1,55°C peste media preindustrială din perioada 1850-1900.

Deși El Niño atinge de obicei vârful între noiembrie și februarie, creșterea bruscă a temperaturilor apare de obicei mai târziu. Acest El Niño lovește deja puternic unele regiuni, inclusiv în America Centrală, unde animalele și culturile mor din cauza secetei.

Cum va fi afectată România

Reamintim că Florinela Georgescu, director executiv în Administrația Națională de Meteorologie (ANM), a vorbit la DC NEWS despre primele estimări pentru sezonul rece și a explicat că fenomenul El Niño poate influența vortexul polar.

Seceta din vara lui 2026 ne-a secat Dunărea și ne-a închis Cernavodă, dar ce urmează e și mai rău, a avertizat climatologului Roxana Bojariu (ANM), tot la DC NEWS, în cadrul Conferinței "Schimbările climatice și impactul în economie".

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat că cele mai afectate sectoare de fenomenul El Niño vor fi agricultura, sănătatea, energia sau resursele de apă.