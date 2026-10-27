Iarnă în toată regula la munte. Roxana Bojariu (ANM), prognoza meteo și recomandări pentru români / video

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În mare parte din zonele montane din țară, în ultimele ore s-a instalat iarna. Zăpezile au determinat închiderea Transalpinei, iar pe Transfăgărășan se intervine cu autoutilaje cu lamă și material antiderapant.

Invitată la interviurile DC News, Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), precizează că, cel mai probabil, stratul actual de zăpadă se va menține în zonele montane, iar prognozele arată că în prima parte a iernii ninsorile vor continua să fie reprezentative.

„Stratul acesta se va menține cu atât mai mult cu cât urcăm în altitudine. Climatic vorbind, pe etaje altitudinale, temperaturile sunt din ce în ce mai scăzute. Ar putea fi șanse pentru un sezon cu zăpezi la munte în majoritatea locurilor unde merg turiștii.

Semnalele ne arată că în prima parte a iernii am putea avea precipitații mai consistente decât în mod normal, deși trebuie să menționez că precipitațiile sunt mult mai greu de prognozat decât temperaturile, mai ales cu mai mult timp în urmă. Deși semnalul este relativ slab, el există și am putea spune că avem șanse, mai ales la munte, să avem precipitații sub formă solidă, zăpadă. Faptul că deja avem strat de zăpadă relativ consistent e un semnal”, spune Roxana Bojariu.

Reamintim în acest sens că, pe Transalpina, circulația a fost închisă parțial din cauza ninsorilor puternice din ultimele ore.

Sfaturi de călătorie pentru weekendul viitor. Ce spune Roxana Bojariu (ANM)

Climatologul ANM le recomandă românilor care vor să călătorească în weekend în zonele montane să urmărească inclusiv prognozele locale, având în vedere că la munte va exista un strat de zăpadă destul de consistent.

„Dacă mergem la munte, trebuie să ținem cont de acele atenționări și avertizări și mai ales să ținem cont și de sfaturile experților locali, precum cei de la Salvamont, care înțeleg mai bine relația dintre aceste procese la scară mare și ce se întâmplă la nivel local. Ei știu mai clar care sunt zonele care pot crea probleme mari.

Nu doar prognoza generală trebuie luată în calcul atunci când mergem în drumeții la munte, ci și aceste informații pe plan local, care uneori fac diferența între viață și moarte.

La munte te poți duce și pentru atmosfera unor orașe frumoase, precum Sinaia, Predeal sau localități din nordul Moldovei. Critice sunt drumețiile”, mai spune, la DC News, climatologul ANM, Roxana Bojariu.