Cum va fi vremea în weekend în țară și în București. Prognoza meteo ANM

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Din articol Vremea în weekend. Prognoza meteo ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru weekend. Iată cum va fi vremea în țară și în București.

Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit în acest weekend. Sâmbătă, sunt așteptate ploi, dar și lapoviță și ninsoare. Duminică, temperaturile cresc ușor și ajung la 21 de grade, însă ploile vor continua în mai multe zone. În București, maximele nu vor depăși 14 - 15 grade sâmbătă, ca duminică să se încălzează cu 2-3 grade.

Vremea în weekend. Prognoza meteo ANM

Cum va fi vremea sâmbătă

”În țară

Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă din an în majoritatea zonelor țării. Cerul va fi mai mult noros în nordul, centrul și estul țării și temporar noros în rest. Va ploua în Moldova, local la munte și în Transilvania, pe arii mai restrânse în Muntenia și doar izolat în celelalte regiuni. La altitudini de peste 1700 m vor fi și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Se vor acumula cantități de apă de 5...8 l/mp, iar în est și în zona Carpaților Orientali, izolat peste 15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, unde la rafală se vor atinge viteze de 60...70 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în Oltenia, iar cele minime se vor încadra între 2 grade în nordul Olteniei și 10 grade pe litoral. Pe alocuri, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

În București

Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va avea înnorări și mai ales în orele serii trecător va ploua slab (cantități de apă de 1...3 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 14...15 grade, iar cea minimă de 4...6 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață” anunță meteorologii.

Cum va fi vremea duminică

ANM mai anunță:

”În țară

Valorile termice vor crește ușor în majoritatea zonelor. În Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei, local în zona montană și pe arii restrânse în Oltenia și Maramureș, cerul va fi noros și va ploua. Se vor acumula cantități de apă de 2...10 l/mp, iar în regiunile estice și la munte, izolat de peste 15...20 l/mp. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în Moldova, local în Dobrogea (viteze la rafală în general de 40...45 km/h) și la munte, în special pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, unde vor atinge 70...80 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 grade în Transilvania și 21 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 12 grade. Pe alocuri, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

În București

Valorile termice vor fi în creștere și se vor apropia de cele specifice perioadei. Temperatura maximă va fi de 18...19 grade, iar cea minimă de 7...9 grade. Cerul va fi temporar noros și vor mai fi posibile ploi slabe (sub 1 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață”.