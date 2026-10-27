Cod Roșu de ploi în județul Constanța. ANM, localitățile vizate în următoarele ore

Foto rol ilustrativ. Urmări ale codului roșu de ploi și vânt cu intensitate crescută în zona Poligrafiei din București, 1 iulie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, două avertizări nowcasting Cod Roșu și Cod Portocaliu pentru județul Constanța.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți după-amiază, o avertizare nowcasting Cod Roșu pentru patru localități din județul Constanța.

Cod Roșu de ploi în Constanța, Năvodari, Ovidiu și Lumina

Potrivit meteorologilor, până la ora 19:00 va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 20-25 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de apă de 50-55 l/mp. Vor fi și descărcări electrice.

Localitățile vizate sunt Constanța, Năvodari, Ovidiu și Lumina.

Cod Portocaliu în mai multe localități din Constanța

De asemenea, meteorologii au emis un Cod Portocaliu, în intervalul orar 16:00-19:00, pentru mai multe localități din județul Constanța.

Va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 25-35 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore pe alocuri s-au acumulat cantități de apă de 35-40 l/mp.

Zonele vizate sunt Constanța, Medgidia, Năvodari, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Agigea, Corbu, Castelu, Poarta Albă, Mihai Viteazu, Cuza Voda, Istria, Săcele, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman și Grădina.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a transmis o serie de recomandări pentru cetățeni, în condițiile acestor avertizări nowcasting.

Urmăriți permanent anunțurile oficiale;

Evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;

În condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;

Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;

Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile;

În caz de urgență, apelați numărul unic 112.

Roxana Bojariu, climatolog ANM, a explicat la DCNews că fenomenul El Niño, care aduce secetă și inundații în diferite zone de pe glob, își atinge intensitatea maximă în decembrie. De asemenea, aceasta a transmis cum se preconizează iarna 2026-2027 în România.