ANM anunță ploi, vânt puternic și răcirea vremii în toată țara. La munte, sunt așteptate lapoviță și ninsoare

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ANM a emis o informare meteorologică în care anunță ploi, lapoviță și ninsoare la altitudini peste 1.500 de metri în următoarele zile.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în perioada 11-13 octombrie 2026, care anunță ploi în toată țara, intensificări ale vântului și lapoviță și ninsoare la munte, la altitudini peste 1.500 de metri.

Potrivit ANM, cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 15-20 l/mp, iar pe alocuri vor depăși 30 l/mp. Astfel, vremea se va răci duminică, 11 octombrie, în regiunile vestice și nord-vestice, iar de luni, 12 octombrie, și în restul zonelor. Temperaturile vor scădea cu 10-15 grade de la o zi la alta. În plus, la altitudini mari sunt așteptate rafale de vânt de până la 90 km/h.

Reamintim că prognoza ANM până pe 26 octombrie anunța temperaturi apropiate sau ușor peste valorile normale.

Va ploua în toate regiunile

"În intervalul menționat temporar va ploua în toate regiunile. Duminică (11 octombrie) ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar luni (12 octombrie) vor fi cu precădere în jumătatea de sud-est a teritoriului. Acestea vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse vor fi însoțite de descărcări electrice.

Lapoviță și ninsoare la munte, luni, 12 octombrie

La munte, cu precădere în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1500 m, luni (12 octombrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15...20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp. Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h, local în regiunile estice și sud-estice. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70...90 km/h", transmite ANM.





Prognoza meteo specială București

ANM a emis și prognoza meteorologică specială pentru București, pentru perioada 11-13 octombrie. Potrivit meteorologilor, în intervalul 11.10.2026, ora 03:00 - 11.10.2026, ora 09:00, în Capitală cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 12-14 grade.

Vremea în București, în intervalul 11.10.2026, ora 09:00 - 12.10.2026, ora 09:00

Pe parcursul zilei vremea va fi frumoasă, cerul mai mult senin, iar valorile termice diurne în continuare cu mult mai mari decât cele normale datei. Începând cu orele serii treptat cerul se va înnora și temporar va ploua (3...6 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28-29 de grade, iar cea minimă de 13-14 grade.

Vremea în București, în intervalul 12.10.2026, ora 09:00 - 13.10.2026, ora 10:00

Vremea se va răci semnificativ. Cerul va fi noros și va ploua aproape continuu, astfel că probabilitatea ca prin acumulare să se înregistreze cantități de apă în general de 20...30 l/mp va fi mare. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări ziua (viteze la rafală de până la 45 km/h). Temperatura maximă va fi de 15-16 grade, iar cea minimă de 9-10 grade.

În intervalul 11 octombrie, ora 03:00 - 13 octombrie, ora 10:00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului.

Administraţia Naţională de Meteorologie precizează că în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, va actualiza prognoza, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).