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Vremea în luna noiembrie. Estimări meteo pentru toate regiunile din România

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
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Ploi și vânt puternic în țară. Sursa foto: Agerpres

Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni. Acestea sunt sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată și este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Vremea în lunea noiembrie. Săptămâna 02.11.2026 – 09.11.2026 

Temperatura aerului: Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații: Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și estice și local în cele vestice și centrale, dar și deficitar în extremitatea de nord-vest a țării.

Vremea în lunea noiembrie. Săptămâna 09.11.2026 – 16.11.2026 

Temperatura aerului: Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. 

Cantitățile de precipitații: Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în lunea noiembrie. Săptămâna 16.11.2026 – 23.11.2026 

Temperatura aerului: Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații: Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, dar cu posibilitatea unui ușor deficit în regiunile sudice, și a unui ușor excedent în cele nord-vestice.

Vremea în lunea noiembrie.  Săptămâna 23.11.2026 – 30.11.2026

Temperatura aerului: Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații: Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

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vremea noiembrie
administratia nationala de meteorologie
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