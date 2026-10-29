Ilinca, soția lui George Simion, mesaj disperat: Încetați! Nu doresc niciunei femei să treacă prin așa ceva

foto Facebook Ilinca Simion

Soția lui George Simion, Ilinca, a transmis un mesaj disperat pe contul său de Facebook, în care se declară terorizată și cere celor care o urmăresc să se oprească.

”ÎNCETAȚI! Măcar în al 12-lea ceas!

Nu-mi mai sunați la interfon la 2 noaptea! Nu-mi mai sunați părinții și socrii! Nu-mi mai trimiteți oameni la ușă sub pretextul donațiilor pentru biserici! Și nu-mi mai trimiteți „jurnaliști” să pândească pe la bloc și nici să mâzgălească cu stenciluri făcute la comanda politică!

Am ajuns să trebuiască să fiu atentă până și când ies din bloc cu copilul, nu cumva să mă trezesc cu cineva care mă așteaptă sau mă urmărește.

Sunt însărcinată în 34 de săptămâni și nu doresc niciunei femei să treacă prin așa ceva. Opriți-vă, bolnavilor! Lăsați-mi familia în pace!” scrie Ilinca Simion, joi, aproape de miezul nopții, pe Facebook.

Comentariile au început să curgă:

Păi și ne mirăm de ce George Simion este atât de precaut? Lăsați oameni în pace.

S-a ajuns prea departe și nu vad cale de izbândă, decât modelul spaniol, sau italian. Adică să iasă lumea în stradă și sa zică răspicat. Stop, până aici, până la familie!

Ferească Dumnezeu. În ce țară trăim? Cere protecție. Sarcină ușoară în continuare și bunul Dumnezeu să vă ocrotească!

Niște mizerabili, niște lași! Rușine!

Doamne ferește de așa ceva! Îmi pare rău ca treceți prin așa ceva! Sunt alături de voi până la sfârșit! Vă doresc multă sănătate și putere să faceți față tuturor problemelor și nebunilor!

Societatea românească e în suferință. Omenia a rămas o amintire. Multă putere să aveți și Dumnezeu să vă ocrotească!

Alții îi spun însă că sunt victime colaterale pentru că George Simion ”nu-și vede de treabă”, în timp ce unii s-au fotografiat cu o ”ștampilă” stradală cu imaginea liderului AUR și mesajul ”Te trădez și pe tine”.