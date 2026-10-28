Agent Green și BMF lansează serialul „IKEA: Putredă Din Rădăcini”. Primul episod, în masivul Ceahlău

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Agent Green şi BMF au lansat primul episod din seria de investigaţii "IKEA: Putredă din Rădăcini". Investigaţia s-a desfăşurat în pădurile deţinute de Ingka Investments și în lanțul de aprovizionare IKEA din România.

Primul episod arată, conform comunicatului de presă emis, mai multe încălcări ale legii, amenzi, urmăriri ca în filme, dar şi un camion cu lemn confiscat după intervenţiile investigatorilor Agent Green.

"Primul caz ne duce pe Valea Slatina din Masivul Ceahlău, județul Neamț, la 840–1.140 metri altitudine, într-unul dintre cele mai spectaculoase și încă bogate natural peisaje ale României.

Aici, în U.P. XXXI Ceahlău-Dreptu, Ingka Investments deține o suprafață forestieră de 3.388,1 hectare. Nici măcar un hectar nu se află în categoria de protecție strictă T1. Totul poate fi supus intervențiilor, iar 84,76% este încadrat în regim de producție intensivă de lemn. Zona Slatina documentată de Agent Green este suprapusă integral peste situl Natura 2000 ROSPA0129 „Masivul Ceahlău”.

În parcela investigată, pădurea mixtă de fag și rășinoase are o vârstă medie de 186 de ani, cu exemplare de arbori multiseculari remarcabili. Actul de punere în valoare analizat prevede extragerea a 3.060,52 m³ de lemn doar din această parcelă.

Investigația de teren, imaginile din dronă și analiza documentelor au scos la iveală un cumul de probleme grave:

Tăieri pe o pantă unde tratamentul silvic ales nu este permis: amenajamentul indică o înclinare de 28°, în timp ce norma tehnică stabilește pentru acest tip de intervenție un prag maxim de 25%.

Tăieri mai intense decât tratamentul declarat în acte: coronamentul a fost deschis mult peste aspectul unei intervenții ușoare de transformare spre codru grădinărit, vulnerabilizând solul, stabilitatea pădurii și regenerarea naturală.

Arbori de biodiversitate eliminați: au fost tăiați arbori bătrâni, de diametre mari, cu scorburi, cuiburi și putregai interior, deși planul de management al ariei protejate impune menținerea arborilor-habitat.

Pârâul Slatina transformat în cale de exploatare: utilajele au folosit albia permanentă pentru acces și scos lemnul, împingând pietriș și pământ în apă, îngustând și deviind local cursul. Raportul consideră practica contrară legislației silvice, de mediu și de protecție a apelor.

Sol și pădure distruse de exploatare: o rețea densă de drumuri de tractor a produs eroziune și taluzuri destabilizate, zeci de arbori care nu erau destinați tăierii au fost rupți sau doborâți, iar platforma primară documentată depășește limita legală de 500 m².

Probleme de trasabilitate: cel puțin trei avize de transport au avut fotografii din care încărcătura nu putea fi identificată corespunzător", se arată în comunicatul de presă.

Autorităţile au fost sesizate, au fost date deja sancţiuni



"Înainte de a publica aceste constatări, Agent Green a făcut pasul pe care îl consideră esențial într-o investigație de acest tip: a sesizat autoritățile competente și a cerut verificarea lor oficială în teren. Investigatorii noștri au revenit la fața locului, au asistat la controale și au pus la dispoziția instituțiilor imaginile, documentele și probele adunate. Rezultatul este că nu publicăm astăzi doar o colecție de acuzații: o parte dintre neregulile semnalate de noi au fost deja confirmate oficial și sancționate, inclusiv prin amendarea proprietarului Ingka Investments Forest Assets SRL, sancțiuni ale Gărzii Forestiere, tăiere de arbori fără drept, confiscarea unui camion, dosarul penal și sancționarea unui alt transport de lemn. Pentru constatările pe care autoritățile nu le-au confirmat sau infirmat încă, Agent Green le prezintă explicit drept suspiciuni documentate și solicită în continuare verificarea lor.

Așadar, investigația nu s-a oprit la fotografii. În aceeași vale, echipa Agent Green a urmărit un camion pentru care sistemul nu indica existența unui aviz de însoțire. Buștenii fuseseră încărcați de pe platforme aflate de ambele părți ale drumului, administrate de Romsilva și IKEA/Ingka. După ore de verificări și măsurători care au continuat până noaptea târziu, încărcătura a depășit opt metri cubi. Filmarea documentează dispoziția poliției de confiscare a camionului și întocmirea unui dosar penal.

Câteva zile mai târziu, investigatorii au identificat un nou transport suspect. De această dată, lemnul provenea exact din exploatarea IKEA/Ingka monitorizată de Agent Green, iar transportul era efectuat de SC Steflucil SRL, titularul autorizației de exploatare. Poliția a aplicat o amendă de 1.000 de lei pentru fotografii neconforme introduse în sistemul de trasabilitate", se mai arată în comunicat.

Amenzi de aproape 60.000 lei

În urma sesizărilor Agent Green au urmat și controale instituționale. Garda Națională de Mediu a amendat Ingka Investments Forest Assets SRL cu 50.000 de lei, după ce a constatat că proprietarul nu respectase obligația din avizul de mediu de a revizui amenajamentul silvic în termenul stabilit. Garda Forestieră a aplicat separat două sancțiuni totalizând 3.000 de lei și a identificat un fag tăiat ilegal și furat, a cărui valoare a fost calculată la 3.158,3 lei.

Amenda de 50.000 de lei nu a fost aplicată pentru toate degradările documentate de Agent Green în teren, ci pentru nerespectarea obligației de revizuire a amenajamentului. Organizația separă explicit constatările proprii și suspiciunile care necesită verificare tehnică de încălcările deja confirmate oficial și sancționate de autorități.

"Ceahlăul nu este un depozit de lemn cu un peisaj frumos în jur. Vorbim despre o pădure cu arbori de aproape două secole, într-o arie protejată, administrată de o companie care vorbește obsesiv despre sustenabilitate. Când ajungem să stăm după camioane până noaptea ca autoritățile să măsoare lemnul, iar apoi trebuie să stăm și după autorități ca să controleze pădurea, problema nu mai este de imagine. Este una de sistem”, spune Gabriel Păun, fondatorul Agent Green.

Urmează şi alte episoade

"Episodul Slatina/Ceahlău deschide seria de filme a noii investigații Agent Green – Bruno Manser Fonds. Noi cazuri vor fi publicate treptat, iar raportul integral „IKEA: Putredă din rădăcini – Avertismente ignorate. Amenzi aplicate. Contracte continuate.” va apărea la sfârșitul serialului și va reuni studiile de caz, documentele, răspunsurile autorităților pe care continuăm să le primim și concluziile investigației.

Până atunci, publicăm pădure cu pădure.

Primul episod: Slatina, Ceahlău", conchide comunicatul de presă.