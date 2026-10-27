Târgu Bujor, de la o clădire veche de 70 de ani, la spații medicale moderne pentru 60.000 de locuitori

Corp nou medical pentru Secția de Medicină Internă și Compartimentul Primiri Urgențe la Spitalul dinTârgu Bujor, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD la Consiliului Județean Galați.

"La Spitalul Orășenesc Târgu Bujor, pe șantierul noului corp medical destinat Secției de Medicină Internă și Compartimentului de Primiri Urgențe, lucrările la structura de rezistență a imobilului sunt deja într-un stadiu avansat de execuție. Au fost turnați pereții de rezistență și principalele elemente structurale verticale, iar în prezent constructorii pregătesc armătura planșeului de peste spațiul de la parterul imobilului.

În locul vechii clădiri, construite în urmă cu aproape șapte decenii, va fi ridicată o unitate medicală modernă, destinată celor peste 60.000 de locuitori din Târgu Bujor și localitățile învecinate.

Investiția face parte dintr-un proiect cu fonduri europene mai amplu – "Sănătatea fără frontiere", în valoare totală de 1,6 milioane de euro, derulat de CJ Galați, în parteneriat cu Consiliul Raional Hîncești (Republica Moldova).

Noua unitate, cu o suprafață utilă de 784 mp și regim de înîlțime P+1, va asigura Secției de Medicină Internă și Compartimentului de Primiri Urgențe spații medicale la cele mai înalte standarde tehnice și medicale. Vor fi amenajate saloane cu două și trei paturi, precum și cabinete moderne, dotate cu echipamente medicale performante: ecografe, paturi ATI, electrocardiografe, monitoare pentru funcțiile vitale și instalații de oxigen", a anunțat Costel Fotea.