Conducătorii de trotinete și biciclete electrice, obligați să poarte cască indiferent de vârstă. Proiect adoptat de Senat

Trotinetă electrică/ Sursa foto: Agerpres

Senatorii au adoptat, luni, un proiect de lege care prevede obligativitatea purtării unei căști de protecție de către toți conducătorii de trotinete și biciclete electrice, indiferent de vârstă.

Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care stabileşte obligaţia purtării căştii de protecţie la deplasarea pe drumurile publice pentru conducătorii de trotinete electrice şi biciclete electrice, indiferent de vârstă.

S-au înregistrat 98 voturi pentru şi o abţinere.

Propunerea legislativă modifică în acest sens articolul 70 alineatul (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Toți conducătorii de trotinete și bicliclete electrice, obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice

„Casca de protecţie este obligatorie pentru conducătorii de biciclete cu vârsta sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă. Pentru conducătorii de trotinete electrice şi biciclete electrice, purtarea căştii de protecţie, omologată şi fixată corespunzător, este obligatorie indiferent de vârstă, atunci când se deplasează pe drumurile publice”, prevede proiectul.

Senatorul AUR Nicolae Vlahu a motivat necesitatea instituirii obligaţiei purtării căştii de protecţie pentru conducătorii de trotinete electrice şi biciclete electrice indiferent de vârstă, având în vedere că aceste mijloace sunt folosite zilnic şi „utilizatorii lor sunt direct expuşi în cazul unei căderi sau coliziuni”.

„O denivelare, pierderea echilibrului ori un impact cu un alt vehicul pot produce vătămări grave, inclusiv în timpul unei deplasări scurte. În prezent, articolul 70 alineat 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 195/2002 impune purtarea căştii pentru conducătorii de biciclete şi trotinete electrice cu vârsta sub 16 ani, atunci când circulă pe partea carosabilă. Pentru utilizatorii trotinetelor electrice care au depăşit această vârstă obligaţia nu există. În prezent, riscul unui traumatism cranian nu dispare însă la împlinirea vârstei de 16 ani, experienţa şi atenţia sunt necesare, dar nu pot înlătura toate pericolele din trafic şi protecţia capului rămâne necesară şi pentru un tânăr de 18 ani şi pentru un adult”, a mai spus acesta.

Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană a afirmat că propunerea legislativă este „necesară şi reprezintă un demers şi un pas important privind protejarea participanţilor la trafic”.

„Aici ne referim la purtarea căştii de protecţie pentru conducătorii de trotinete şi biciclete electrice şi trebuie să avem în vedere că utilizatorii acestor mijloace de deplasare sunt vulnerabili în trafic, iar purtarea căştii de protecţie poate reduce semnificativ numărul şi riscul unor traumatisme în cazul unor accidente”, a adăugat Catană.

Proiect pentru curs de legislație rutieră pentru aceste categorii de conducători, în Senat

Senatoarea Valentina-Mariana Aldea a arătat că este iniţiatoarea unui proiect de lege care completează cerinţa de prevenţie printr-un curs de legislaţie rutieră pentru cei care merg cu trotinetele electrice, menţionând că este nevoie şi de această măsură concretă de siguranţă cum este purtarea căştii de protecţie.

„O plimbare cu trotineta se poate transforma dintr-un moment plăcut într-o tragedie. Purtarea unei căşti de protecţie trebuie să fie o regulă clară pentru fiecare utilizator, nu doar pentru copii. Susţin acest proiect pentru că prevenţia trebuie să înceapă înainte de accident”, a afirmat Valentina-Mariana Aldea, potrivit Agerpres.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională. Dacă și deputații vor vota pentru acest proiect legislativ, ultimul pas pentru a deveni lege este promulgarea acesteia de către președintele României.

24 de decese în accidente cu trotinete electrice, în ultimele 18 luni

Potrivit datelor Poliției Române prezentate în octombrie 2026, 24 de persoane au murit în ultimele 18 luni în accidente rutiere în care au fost implicate trotinete electrice.

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a expus problema trotinetelor electrice care ajung pe mâna copiilor. El a explicat, pentru DCNews, câteva măsuri prin care aceștia ar putea fi convinși, educați să meargă regulamentar, fără viteză, pentru reducerea accidentelor nefericite.