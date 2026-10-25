Șansă strategică pentru România: Un gigant japonez confirmă importanța Coridorului Mijlociu. Cristian Terheș a atras și el atenția asupra acestei rute

Lumea logisticii globale își regândește prioritățile de tranzit între Asia și Europa. Dacă ani la rând Coridorul Mijlociu Transcaspic a fost considerat doar o opțiune interesantă, dar secundară, noile blocaje geopolitice și de securitate determină marile companii globale să îl transforme dintr-un traseu de rezervă într-un pilon de siguranță pentru afaceri.

O analiză recentă semnată de Sean Fang, expert în cadrul companiei Way-Way International Logistics, scoate în evidență o diferență esențială în modul în care marii jucători din piață abordează transportul de marfă.

Astfel, expertul arată pe LinkedIn că o rută comercială nu trebuie neapărat să înlocuiască coridoarele majore de tranzit pentru a fi strategică ci este suficient să ofere o a doua sau a treia opțiune viabilă atunci când rutele principale devin indisponibile, prea lente sau prea riscante.

O dovadă în acest sens este raportul de evaluare realizat de gigantul japonez Mitsubishi Corporation Logistics, care analizează Coridorul Mijlociu ca soluție de tip BCP (Business Continuity Plan – Plan de Continuitate a Afacerii) în fața riscurilor care afectează simultan atât calea ferată Transsiberiană (din cauza sancțiunilor și a contextului geopolitic din Rusia), cât și rutele maritime tradiționale prin Canalul Suez și Marea Roșie.

Complexitatea geografică, un minus operațional, dar un uriaș plus strategic

Spre deosebire de o linie ferată directă sau de un traseu exclusiv maritim, Coridorul Mijlociu implică un lanț de transport multimodal complex.

Expertul citat prezintă 4 mari segmente și anume:

Segment feroviar: de la centrele de producție din China până în Kazahstan;

Segment maritim: traversarea Mării Caspice cu nave de tip roro/ferry;

Segment feroviar: tranzitul prin Azerbaidjan și Georgia;

Segment terestru/feroviar: continuarea drumului prin Turcia către rețelele din Europa.

Această fragmentare reprezintă totodată și cea mai mare provocare a rutei, căci fiecare punct de transbordare aduce noduri logistice suplimentare, grafice de circulație suprapuse și interfețe operaționale distincte.

Cu toate acestea, arhitectura sa geografică îi conferă o valoare strategică unică, căci Coridorul Mijlociu este singurul coridor major care conectează Asia de Europa fără a depinde de rețeaua feroviară din Rusia și fără a traversa strâmtorile și canalele maritime vulnerabile din Orientul Mijlociu.

Cristian Terheș a atras și el atenția asupra importanței strategice pentru România a Coridorului Mijlociu

Amintim că în această săptămână, Cristian Terheș, europarlamentar din partea Partidului Național Conservator Român, parte a Grupului ECR, a vorbit în exclusivitate la DC News despre importanța Coridorului de Mijloc, legătura dintre China și Europa printr-o altă rută geografică care să ocolească Rusia și care ar putea aduce venituri de zeci de miliarde de euro anual României.

"Din păcate, această temă este prea puțin discutată în România - chestiunea de interconectivitate a României cu Orientul Mijlociu, cu Caucazul de Sud și din Caucazul de Sud, Asia Centrală și China. Dacă ani de zile, tot ceea ce a însemnat politică și diplomație românească s-a uitat spre Vest, și e importantă direcția aceasta, astăzi, sau în ultimii ani, interesul Vestului este de a se orienta spre aceste zone pe care le-am menționat: Orientul Mijlociu, Caucazul de Sud, Asia Centrală și China, pentru că ai foarte multe resurse în zona respectivă, de la minerale, la resurse energetice ieftine, mână de lucru ieftină și alte lucruri”, afirmă acesta.

„Zilele trecute, Marco Rubio, de exemplu, a fost în Uzbekistan, a avut o întâlnire, este un format, cele cinci țări din Asia Centrală plus Statele Unite ale Americii, și s-a dus cu 200 cele mai mari firme americane, cu precădere din domeniul tech. Deci industria de tehnologie are nevoie astăzi, printre altele, de energie cât mai ieftină, pentru că toate serverele respective nu numai că ai nevoie ca să-ți funcționeze, dar ai nevoie să le răcești.

Și acesta este motivul pentru care firme americane precum Nvidia, care este cea mai mare firmă din lume, investește enorm în Armenia. În Armenia sunt investiții de miliarde făcute de Nvidia pentru că Armenia are energie ieftină. Și dintr-o dată, acest coridor, că de aia îi spune Coridorul Mijlociu, nu numai că îți ocolește sau este o alternativă viabilă la Coridorul de Nord, care îți leagă China de Europa prin Rusia, dar este o alternativă viabilă la un coridor naval maritim care a fost folosit fără probleme până la războiul din Iran și actuala revoltă a rebelilor houthi din Yemen, pentru că blochează două strâmtori fundamentale: Strâmtoarea Ormuz și Strâmtoarea Bab el-Mandeb", a arătat europarlamentarul român.