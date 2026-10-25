Alegerile prezidențiale din Brazilia, turul II. Luptă strânsă între Lula şi Bolsonaro - Foto

Un alegător așteaptă să voteze în fața unei secții de votare din Brazilia. Sursa foto: Agerpres

Brazilienii votează, duminică, 25 octombrie, în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, aproape 160 de milioane de alegători fiind chemaţi la urne. Bătălia finală se dă între Luiz Inácio Lula da Silva și Flávio Bolsonaro.

Brazilienii merg la urne, duminică, 25 octombrie, într-un al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale extrem de imprevizibil, în care președintele de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva, încearcă o revenire fără precedent împotriva senatorului de extremă dreapta Flávio Bolsonaro, care a câștigat primul tur. Victoria surprinzătoare a lui Bolsonaro, în ciuda faptului că nu conducea majoritatea sondajelor, l-a transformat în favorit acum trei săptămâni, dar de atunci campania lui Lula a câștigat teren, iar cei doi intră în competiție practic la egalitate, scrie The Guardian.

Diferența dintre ei a fost cea mai mică înregistrată vreodată într-un prim tur, sub 2% din voturi, iar președintele în vârstă de 80 de ani și-a petrecut o mare parte din campania electorală din turul doi concentrându-se pe prezența la vot. Abținerea a atins un nivel record în primul tur și îi afectează în mod disproporționat pe alegătorii săi, alimentând temerile cu privire la ce ar putea însemna revenirea la putere a unui membru al familiei Bolsonaro.

În Brazilia, trebuie să votezi

Votul este obligatoriu pentru majoritatea adulților brazilieni. Sancțiunea pentru neprezentarea la vot este adesea minoră. Fără o justificare pentru absența lor, alegătorii riscă o amendă de până la 3,51 reali brazilieni (mai puțin de un dolar) - și li se pot anula înregistrările după trei alegeri ratate la rând. Până la plata amenzilor, cetățenii nu își pot obține sau reînnoi pașapoartele și alte documente de identitate și nici nu pot participa la procesul de selecție pentru posturi în administrația publică, scrie Al Jazeera.

Secțiile de votare s-au deschis la ora 08:00 (13:00, ora României) și se vor închide la ora 17:00 (22:00, ora României). Alegerile au loc într-un moment în care dreapta, încurajată de preşedintele american Donald Trump, a înregistrat recent o serie de victorii în regiune.

Cine este Flávio Bolsonaro

Congresman de peste 20 de ani, cu puține proiecte de lege adoptate, Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, este fiul cel mare al fostului președinte Jair Bolsonaro, care se află în arest la domiciliu și execută o pedeapsă de 27 de ani pentru tentativă de lovitură de stat menită să anuleze înfrângerea sa din 2022 în fața lui Lula.

„Cred că a venit momentul pentru o schimbare reală. Brazilia nu mai poate suporta încă patru ani așa cum stau lucrurile... Viața tuturor s-a înrăutățit”, a spus Bolsonaro după ce a votat duminică dimineață la o școală din zona de nord a orașului Rio de Janeiro.

Sursa foto: Agerpres

Lula a votat în orașul în care și-a început cariera politică

Lula a votat în São Bernardo do Campo, orașul industrial unde a început cariera sa politică în urmă cu aproape o jumătate de secol, și a spus că „nu a mai văzut niciodată ceva asemănător”, referindu-se la demonstrațiile de stânga – multe dintre ele apărând organic în rândul tinerilor, care au cuprins țara în sprijinul său în timpul turului doi.

„Ceea ce a făcut poporul pentru mine în ultimele zile este ceva ce nu voi putea niciodată să răsplătesc. Este atât de multă generozitate, atât de multă afecțiune, atât de multă iubire. Voi fi veșnic recunoscător”, a spus Lula, adăugând că este „încrezător” că poporul nu îl va alege pe Bolsonaro.

Sursa foto: Agerpres

Flávio Bolsonaro a promis că, dacă va fi ales, își va grația tatăl, iar având în vedere că anul viitor va intra în funcție un Congres și mai conservator, el a promis că „va schimba constituția și va redemocratiza această țară”, provocând fiori printre cei care se tem că ar putea călca pe urmele autoritare ale tatălui său.

Atât Flávio Bolsonaro, cât și Lula au atras mulțimi mari la mitingurile lor finale de campanie de sâmbătă, la Rio de Janeiro, São Paulo și Belo Horizonte.

Un sondaj i-a plasat pe Lula și Bolsonaro la egalitate, cu 50%

Precizăm că președintele în exercițiu, Luiz Inácio Lula da Silva, și rivalul său, Flavio Bolsonaro, se aflau la egalitate, cu câte 50% din intențiile de vot de acum trei zile, potrivit unui sondaj publicat joi de institutul Datafolha.

Lula și Bolsonaro se aflau joi într-o situație de cvasi-egalitate, luând în considerare marja de eroare, la fel ca în alte anchete, precum cea a institutului Quaest, care îi atribuia miercuri 45% lui Bolsonaro și 44% lui Lula.

Precizăm însă că majoritatea sondajelor nu au anticipat victoria lui Flávio Bolsonaro în primul tur, deoarece îl dădeau pe Lula câștigător cu un ușor avans.