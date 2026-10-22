Epidemia de Ebola din RD Congo se extinde și în alte țări. Nigeria, cel mai recent stat afectat

Epidemia de Ebola se extinde. Sursa foto: Agerpres

Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo, catalogată de OMS ca având „cea mai rapidă evoluție din istorie”, s-a extins în alte patru țări.

Boala Ebola, provenită din epidemia cu evoluție rapidă din Republica Democrată Congo, s-a răspândit acum în alte patru țări, dintre care în două virusul continuă să circule activ. Epidemia s-a extins în mai multe regiuni ale Africii decât orice alt focar de Ebola înregistrat anterior.

Nigeria a devenit cea mai recentă țară afectată de epidemie, care a fost declarată inițial în estul RD Congo, la mijlocul lunii mai. Boala este provocată de virusul Bundibugyo, pentru care nu există un vaccin sau un medicament aprobat.

În Congo, epidemia a provocat cel puțin 4.600 de decese din cele 9.500 de persoane infectate.

Epidemia de Ebola din Congo are cea mai rapidă evoluție din istorie

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că aceasta este epidemia de Ebola cu cea mai rapidă evoluție din istorie. În Africa, virusul a fost înregistrat în regiunile centrală, vestică și estică.

O problemă recurentă în răspândirea bolii pe continent pare să fie supravegherea epidemiologică insuficientă, deoarece majoritatea primelor cazuri au fost confirmate mult timp după apariția simptomelor sau după ce persoanele infectate au călătorit.

Nigeria, cea mai recentă țară în care a fost confirmat un caz de Ebola

Nigeria a confirmat o infecție cu Ebola în capitala Abuja, la o femeie care sosise din Uganda cu aproximativ două săptămâni înainte. Aceasta a început să prezinte simptome pe 7 octombrie și a fost internată într-un spital privat din Abuja pe 11 octombrie, unde ulterior a fost diagnosticată cu Ebola.

Nu este încă clar când a ajuns aceasta în Nigeria. Ministrul nigerian al Sănătății, Muhammad Pate, a declarat că autoritățile au început monitorizarea celor 44 de persoane identificate drept contacte ale pacientei și că fac „tot ce este posibil pentru a ține acest caz sub control”.

Ebola a ajuns și în Uganda

Uganda a confirmat o epidemie de Ebola în aceeași zi cu țara vecină, RD Congo, după ce a depistat infecția la un bărbat care călătorise din Congo.

Primele cazuri din Uganda au fost pacienți congolezi care au trecut granița pentru a solicita tratament pentru o boală necunoscută, înainte ca autoritățile să afle că erau infectați cu Ebola.

OMS a declarat epidemia din Uganda încheiată pe 27 august, după înregistrarea a 20 de cazuri confirmate, dintre care 15 la pacienți din Congo. 18 persoane s-au vindecat, iar două au murit.

Au fost identificate și monitorizate peste 800 de persoane care intraseră în contact cu pacienții. Marți, autoritățile ugandeze au declarat că nu există cazuri noi.

Primele cazuri din Kenya, depistate la începutul acestei luni

Kenya a anunțat primul caz de Ebola pe 6 octombrie. Era vorba despre un bărbat care călătorise din Congo, trecând prin Uganda, înainte de a ajunge în capitala Nairobi, pe 3 octombrie. Acesta a fost testat pozitiv pentru Ebola pe 5 octombrie și a murit în aceeași zi.

Numărul cazurilor din Kenya a crescut la nouă, incluzând patru rude ale primului pacient și patru cadre medicale.

Autoritățile au identificat, de asemenea, 135 de persoane care au intrat în contact cu cei nouă pacienți, dintre care 134 se aflau în carantină.

Ministerul Sănătății din Kenya a declarat că nu există încă dovezi privind transmiterea virusului în afara persoanelor care au intrat în contact cu primul pacient.

Caz de Ebola și în Franța

În iunie, Franța a confirmat un caz pozitiv de Ebola la un medic care se întorcea din Congo. Franța a devenit astfel prima și singura țară din afara Africii în care a fost înregistrat un caz asociat acestei epidemii.

Medicul revenise dintr-o misiune umanitară desfășurată într-una dintre zonele din Congo în care virusul se transmitea și a fost internat într-o unitate medicală specializată din Franța.

Potrivit OMS, persoana s-a vindecat și a fost externată pe 4 iulie.