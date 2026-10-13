Epidemie de Ebola în RD Congo: Numărul deceselor a trecut de 4.000 de la începutul lunii octombrie. OMS, anunț

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Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunțat că un studiu clinic ce vizează un vaccin împotriva Ebola este pe cale să înceapă.

Un studiu clinic ce vizează un vaccin împotriva Ebola ar trebui să înceapă în Republica Democratică Congo (RDC) înainte de sfârşitul acestei luni, au anunţat marţi experţii de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), informează AFP, citată de Agerpres.

"Studiul este pe cale să înceapă", a declarat Anthony Scott, preşedintele Grupului strategic consultativ de experţi în privinţa vaccinării (SAGE) din cadrul OMS, într-o conferinţă de presă.

"Numeroasele părţi implicate în acest proiect au lucrat fără încetare pentru a-l lansa, iar studiul ar trebui să înceapă înainte de sfârşitul acestei luni", a detaliat el.

Cea de-a 17-a epidemie de Ebola din istoria Republicii Democratice Congo

RDC se confruntă cu cea de-a 17-a epidemie de Ebola din istoria sa, devenită în doar câteva luni cea mai gravă epidemie cunoscută vreodată în această vastă ţară din Africa centrală.

Actuala epidemie a depăşit pragul de 9.000 de infectări, iar numărul deceselor se situează dincolo de 4.000 de la începutul lunii octombrie, potrivit unui nou bilanţ publicat marţi de autorităţile sanitare congoleze.

Cum se transmite Ebola

Ebola se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale persoanelor infectate şi provoacă o febră hemoragică. Deocamdată nu există niciun vaccin şi niciun tratament omologat împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului Ebola, aflată la originea epidemiei actuale.

Studiul clinic, denumit "Tumaini", va fi realizat într-o primă etapă cu vaccinul Ervebo, omologat deja împotriva tulpinii virale Zair, în contextul în care mai multe zeci de mii de doze cu acest ser au fost deja trimise în RDC, a declarat directoarea Departamentului de Vaccinare din cadrul OMS, Kate O'Brien, în faţa jurnaliştilor.

Obiectivul proiectului este de a integra ulterior în campania de imunizare vaccinurile-candidate ChAdOx1 (dezvoltat de Universitatea Oxford) şi mRNA-1469 (dezvoltat de compania Moderna), sub rezerva obţinerii unor rezultate concludente în cadrul studiilor clinice de fază 1, care se desfăşoară în Regatul Unit, respectiv în Canada.

Dozele de vaccin, pregătite să fie utilizate

"Dozele de vaccin ChAdOx1 sunt disponibile şi pregătite să fie utilizate în cadrul unui studiu clinic ce are o anvergură mai mare", a dezvăluit Kate O'Brien.

La rândul său, organizaţia Medecins Sans Frontieres (MSF) coordonează începând din 19 septembrie, în provinciile Ituri şi Nord-Kivu, un studiu observaţional prospectiv - care nu este clinic - privind vaccinarea a 20.000 de angajaţi sanitari aflaţi în prima linie a luptei împotriva Ebola.

Cu o durată prevăzută între nouă şi 12 luni, acel studiu, denumit "BRAVO", include trei luni de vaccinare, urmate de cel puţin şase luni de monitorizare a participanţilor.

Primul caz de Ebola confirmat în Europa

Reamintim că, în luna iunie. a fost depistat primul caz de Ebola în Europa, confirmat de Franța. Este vorba despre un medic care s-a întors dintr-o misiune umanitară în Republica Democrată Congo a fost testat pozitiv pentru virus. Este primul caz de Ebola confirmat în Europa. Este primul caz detectat pe teritoriul european de la începutul actualului focar din Africa Centrală.

Atunci, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a evaluat riscul de infectare ca fiind redus pentru locuitorii Europei și pentru călătorii care se deplasează în zonele afectate de transmiterea activă a virusului.

Primul pacient vindecat, în epidemia de Ebola

În luna mai, un prim pacient confirmat pozitiv a fost declarat vindecat. Este prima persoană internată într-un centru medical care a fost trimisă acasă după două teste negative, de la începutul epidemiei până în prezent.