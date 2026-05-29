OMS anunță primul pacient vindecat în epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo

Pe 27 mai, în RDC, „un pacient s-a vindecat, a părăsit spitalul” şi a putut să se întoarcă în comunitatea lui, a anunţat în faţa jurnaliştilor, la Geneva, Anais Legand, expert tehnic pentru febre hemoragice virale din cadrul OMS.

Ea a explicat că este prima persoană internată într-un centru medical care a fost trimisă la ea acasă după două teste negative de la începutul epidemiei până în prezent.

Semnal de speranță în evoluția bolii

Anais Legand a atras atenția că recuperarea este posibilă și în cazul pacienților infectați, inclusiv atunci când unele infectări nu sunt confirmate în laborator.

Situația epidemiologică în Republica Democratică Congo

Potrivit declaraţiilor sale, OMS a înregistrat până vineri 17 decese confirmate şi 223 de decese suspecte asociate cu Ebola în RDC de la începutul epidemiei, pe 15 mai, dintr-un total de 125 de cazuri confirmate şi peste 900 de cazuri suspecte.

Lipsa tratamentului specific și evoluția tulpinii

Deocamdată nu există nici vaccin, nici tratament specific împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului Ebola, aflată la originea epidemiei actuale.

Această tulpină poate să prezinte o rată de mortalitate care ajunge până la 50%, însă, pentru cazurile cunoscute ale acestei epidemii, rata de mortalitate pare să fie în prezent mai mică de 25%, deşi se află într-o evoluţie constantă.

Anais Legand a subliniat importanța accesului rapid la tratament medical, care poate îmbunătăți semnificativ șansele de recuperare. „Ne aşteptăm ca tot mai multe persoane să se vindece”, a adăugat ea.