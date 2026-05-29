DCNews Sanatate OMS anunță primul pacient vindecat în epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo
Data publicării: 29 Mai 2026

OMS anunță primul pacient vindecat în epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo
Autor: Loredana Iriciuc

virus laborator oms Specialistă în laborator. Sursa foto: Magnific
Un prim pacient confirmat pozitiv cu virusul care a declanşat o epidemie de Ebola în Republica Democratică congo (RDC) a fost declarat vindecat, a anunţat vineri Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), informează AFP.

Pe 27 mai, în RDC, „un pacient s-a vindecat, a părăsit spitalul” şi a putut să se întoarcă în comunitatea lui, a anunţat în faţa jurnaliştilor, la Geneva, Anais Legand, expert tehnic pentru febre hemoragice virale din cadrul OMS.

Ea a explicat că este prima persoană internată într-un centru medical care a fost trimisă la ea acasă după două teste negative de la începutul epidemiei până în prezent.

„Este vorba despre prima persoană internată într-un centru medical care a fost trimisă la ea acasă după două teste negative” de la începutul epidemiei şi până astăzi, a adăugat ea, potrivit Agerpres.

Semnal de speranță în evoluția bolii

Anais Legand a atras atenția că recuperarea este posibilă și în cazul pacienților infectați, inclusiv atunci când unele infectări nu sunt confirmate în laborator.

„Este prima persoană” care, după ce a fost internată într-un centru medial, „a putut să plece apoi acasă după două teste negative”, a precizat ea.

Situația epidemiologică în Republica Democratică Congo

Potrivit declaraţiilor sale, OMS a înregistrat până vineri 17 decese confirmate şi 223 de decese suspecte asociate cu Ebola în RDC de la începutul epidemiei, pe 15 mai, dintr-un total de 125 de cazuri confirmate şi peste 900 de cazuri suspecte.

Lipsa tratamentului specific și evoluția tulpinii

Deocamdată nu există nici vaccin, nici tratament specific împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului Ebola, aflată la originea epidemiei actuale.

Această tulpină poate să prezinte o rată de mortalitate care ajunge până la 50%, însă, pentru cazurile cunoscute ale acestei epidemii, rata de mortalitate pare să fie în prezent mai mică de 25%, deşi se află într-o evoluţie constantă.

Anais Legand a subliniat importanța accesului rapid la tratament medical, care poate îmbunătăți semnificativ șansele de recuperare. „Ne aşteptăm ca tot mai multe persoane să se vindece”, a adăugat ea.

