Patologii vertebrale și soluții chirurgicale. Dr. Vadim Palii (SANADOR), la DC Medical și DC News

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Vadim Palii ne-a vorbit despre:

Sedentarismul, impact asupra coloanei

"Statul la birou, pe scaun, timp de opt ore sau mai mult, sedentarismul, dar și munca fizică foarte grea, pot produce probleme"

Rolul mișcării și al mersului pe jos

"Trebuie să ne mișcăm cât mai mult. În general, recomandăm înotul, deoarece este o activitate fizică extrem de benefică pentru organism: apa preia din greutate, reducând solicitarea asupra coloanei"

Traseul pacientului și decizia terapeutică

"Teoretic, pacientul ar trebui să ajungă la neurochirurg deja investigat, adică după ce a fost evaluat de medicul de familie sau de medicul specialist. Există o tendință de a orienta decizia medicală în funcție de preferințele pacientului"

Urgențele neurochirurgicale vs. tratamentul conservator

"Sunt urgențe chirurgicale, iar orice zi pierdută poate lăsa pacientul cu sechele uneori destul de grave. De exemplu, dacă un pacient observă că nu poate mișca un picior, nu poate sta pe vârfuri sau pe călcâie, atunci nu mai este o situație de amânare sau de trimis inițial în toate direcțiile"

Tehnologii moderne și chirurgia minim invazivă

"Depinde de patologia pacientului. Dacă vorbim despre o hernie banală, în mod normal aceasta poate fi tratată prin metode minim invazive. Dacă însă discutăm despre o patologie tumorală, atunci nu mai este întotdeauna loc pentru abord minim invaziv"

Stenoza de canal spinal

"Manifestările sunt variate, pornind de la simple dureri lombare până la parapareze; în cazuri severe poate ajunge inclusiv la sindrom de coadă de cal, care reprezintă o urgență neurochirurgicală"

