€ 5.2484
|
$ 4.5175
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2484
|
$ 4.5175
 
DCNews Sanatate Patologii vertebrale și soluții chirurgicale. Dr. Vadim Palii (SANADOR), la DC Medical și DC News
Data publicării: 29 Mai 2026

EXCLUSIV Patologii vertebrale și soluții chirurgicale. Dr. Vadim Palii (SANADOR), la DC Medical și DC News
Autor: Loredana Iriciuc

Patologii vertebrale și soluții chirurgicale. Dr. Vadim Palii (SANADOR), la DC Medical și DC News Patologii vertebrale și soluții chirurgicale. Dr. Vadim Palii (SANADOR), la DC Medical și DC News
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Dr. Vadim Palii, medic primar neurochirurgie la Spitalul Clinic SANADOR, a fost invitat la DC Medical și DC News.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Vadim Palii ne-a vorbit despre:

Sedentarismul, impact asupra coloanei

"Statul la birou, pe scaun, timp de opt ore sau mai mult, sedentarismul, dar și munca fizică foarte grea, pot produce probleme"

Rolul mișcării și al mersului pe jos

"Trebuie să ne mișcăm cât mai mult. În general, recomandăm înotul, deoarece este o activitate fizică extrem de benefică pentru organism: apa preia din greutate, reducând solicitarea asupra coloanei"

Traseul pacientului și decizia terapeutică

"Teoretic, pacientul ar trebui să ajungă la neurochirurg deja investigat, adică după ce a fost evaluat de medicul de familie sau de medicul specialist. Există o tendință de a orienta decizia medicală în funcție de preferințele pacientului"

Urgențele neurochirurgicale vs. tratamentul conservator

"Sunt urgențe chirurgicale, iar orice zi pierdută poate lăsa pacientul cu sechele uneori destul de grave. De exemplu, dacă un pacient observă că nu poate mișca un picior, nu poate sta pe vârfuri sau pe călcâie, atunci nu mai este o situație de amânare sau de trimis inițial în toate direcțiile"

Tehnologii moderne și chirurgia minim invazivă

"Depinde de patologia pacientului. Dacă vorbim despre o hernie banală, în mod normal aceasta poate fi tratată prin metode minim invazive. Dacă însă discutăm despre o patologie tumorală, atunci nu mai este întotdeauna loc pentru abord minim invaziv"

Stenoza de canal spinal

"Manifestările sunt variate, pornind de la simple dureri lombare până la parapareze; în cazuri severe poate ajunge inclusiv la sindrom de coadă de cal, care reprezintă o urgență neurochirurgicală"

Emisiunea va fi difuzată vineri, 29 mai, de la ora 12:00 pe: 

Site-urile: 

www.dcmedical.ro 

www.dcnews.ro 

www.dcnewstv.ro 

YouTube: 

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539  

https://www.youtube.com/@dcnewsromania 

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV  

Facebook: 

https://www.facebook.com/dcmedicalro  

https://www.facebook.com/dcnews.ro  

https://www.facebook.com/dcnewstv 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sanador
val valcu
Vadim Palii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Psihologul Radu Leca, despre frica și haosul produse de drona căzută în Galați. Cum se instalează panica și ce o oprește în primele minute ale unei crize
Publicat acum 15 minute
Dronă căzută la Galaţi. Preşedintele Nicuşor Dan a convocat CSAT
Publicat acum 47 minute
ASE București intră în elita mondială a școlilor de business
Publicat acum 57 minute
Dronă rusească, prăbușită în Galați. Bogdan Chirieac face o comparație cu situația din Orientul Mijlociu: Există o singură soluție!
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Patologii vertebrale și soluții chirurgicale. Dr. Vadim Palii (SANADOR), la DC Medical și DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 56 minute
O dronă rusească a căzut peste un bloc, în Galați. Update: MApN:Nu e un atac asupra României / Reacția NATO
Publicat acum 9 ore si 27 minute
Sinecuri și numiri politice. Bogdan Chirieac: Asistăm la baronizarea USR-ului. Seamănă tot mai mult cu PSD și PNL
Publicat acum 4 ore si 9 minute
BANCUL ZILEI: Soția gospodină
Publicat acum 2 ore si 37 minute
”De două ori noroc, drona rusească a trecut pe deasupra blocului în care locuiesc. Am văzut-o din balcon”
Publicat acum 57 minute
Dronă rusească, prăbușită în Galați. Bogdan Chirieac face o comparație cu situația din Orientul Mijlociu: Există o singură soluție!
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close