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Din articol Alice Weidel a precizat că AfD dorește ieșirea Germaniei din Spațiul Schengen

Alice Weidel (AfD) a cerut la Strasbourg negocieri de pace rapide între Rusia și Ucraina și reluarea importurilor de energie rusească ieftină. Lidera opoziției germane a propus totodată reforme radicale în UE, neexcluzând ieșirea Germaniei din Spațiul Schengen.

Alice Weidel, co-președinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD), le-a transmis europarlamentarilor că Rusia și Ucraina trebuie să negocieze un acord de pace. De asemenea, ea a precizat că firmele germane au nevoie de acces la energie rusească ieftină pentru a rămâne competitive, scrie Politico.

„Nu este vorba despre a capitula în fața Rusiei - departe de asta, sub nicio formă -, ci vrem ca părțile să se așeze la masa negocierilor. Este timpul să facă acest lucru, abordând situația printr-o diplomație rațională și ținând cont, în mod corespunzător, de interesele ambelor părți, atât ale Ucrainei, cât și ale Rusiei”, a declarat ea în cadrul unei conferințe de presă.

La patru ani și jumătate de la declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, președintele Donald Trump face presiuni asupra Kievului pentru a negocia cu Moscova, în timp ce președintele rus Vladimir Putin a acceptat, miercuri, reluarea discuțiilor trilaterale cu Ucraina.

Weidel a făcut aceste afirmații în timpul unei vizite la Parlamentul European de la Strasbourg, unde a prezentat programul partidului său pentru Uniunea Europeană, în cadrul unui eveniment organizat de grupul „Europa Națiunilor Suverane”.

Alice Weidel a precizat că AfD dorește ieșirea Germaniei din Spațiul Schengen

Ea a explicat jurnaliștilor că partidul său urmărește reducerea dimensiunii Comisiei Europene, transformarea Parlamentului European într-o adunare de delegați numiți de parlamentele naționale și obținerea unei clauze de neparticipare („opt-out”) pentru Germania în cazul politicilor UE care nu pot fi reformate conform dorințelor sale. Acest lucru ar putea include chiar ieșirea Germaniei din spațiul Schengen.

În cadrul unui eveniment desfășurat după conferința de presă, eurodeputatul polonez Tobiasz Bocheński, membru al grupului de dreapta „Conservatorii și Reformiștii Europeni”, a întrebat-o care este opinia sa cu privire la temerile Poloniei față de Rusia. Weidel a răspuns că partidul său „pune interesele Germaniei pe primul loc”, subliniind că „ne aflăm într-o fază critică, în care industria noastră este pe cale să dispară din cauza lipsei gazului și petrolului rusesc”.

Germania are nevoie de „o resursă energetică sustenabilă, sigură și ieftină, așa cum a fost cea garantată de Rusia în ultimele patru decenii”, a adăugat ea, susținând că sancțiunile impuse Rusiei au „distrus” „modelul de afaceri” al Germaniei.

Industria germană elimină locuri de muncă pe fondul costurilor ridicate la energie, al concurenței din partea Chinei și al tarifelor vamale impuse de SUA, în timp ce cancelarul Friedrich Merz continuă să insiste pentru reforme menite să revitalizeze o economie aflată în stagnare. Weidel a declarat că Rusia, SUA și China sunt singurele care dirijează discuțiile privind Ucraina, în timp ce liderii europeni nici măcar nu sunt invitați la masa negocierilor. Ea a adăugat că UE ar fi trebuit să pledeze pentru pace încă de la început, întrucât, „după patru ani, se află într-o poziție mult mai defavorabilă în perspectiva unor negocieri cu Rusia”.