Șefa diplomației europene l-a sunat pe ministrul Dan Neculaescu, după atacul cu dronă din Marea Neagră. Căutarea celor 3 marinari dispăruți continuă sâmbătă

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas. Foto: Agerpres

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a purtat discuții cu ministrul român de Externe, Dan Neculaescu, după atacul cu dronă din Marea Neagră.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, l-a sunat pe ministrul român de Externe, Dan Neculaescu, după atacul cu dronă din Marea Neagră. Ea a condamnat atacul mortal de ieri asupra unei nave comerciale aflate la 13 mile de Constanța.

Ce a discutat Kaja Kallas cu Dan Neculaescu

"Atacurile rusești asupra navelor civile din Marea Neagră sunt nejustificate și pun o presiune puternică asupra aprovizionării globale cu alimente. Cel mai recent atac mortal cu drone asupra unei nave de marfă în apropierea apelor românești este o altă escaladare.

Ministrul de Externe al României Dan Neculaescu și cu mine am vorbit ieri despre deteriorarea situației de securitate regională și rămânem în contact strâns", a scris Kaja Kallas, într-o postare pe pagina ei de X.

De altfel, reamintim că încă din prima sa zi la conducerea MAE, ministrul Dan Neculăescu a discutat cu Kaja Kallas și aliații europeni despre consolidarea securității pe Flancul Estic al NATO și operaționalizarea Hub-ului maritim de la Marea Neagră.

Căutarea celor 3 marinari dispăruți continuă și sâmbătă, 24 octombrie

Între timp, căutările celor trei marinari dispăruți continuă și sâmbătă, 24 octombrie. Atât cei de la Garda de Coastă, cât și echipe de la Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) fac căutări.

În spitalul județean din Constanța au rămas internați șase marinari, pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate, în timp ce alți trei marinari au refuzat să meargă către această unitate medicală pentru că aveau răni superficiale. Reamintim că un alt marinar a murit, vineri, în urma atacului cu drone asupra navei.

Dan Neculaescu a discutat și cu ministrul de Externe al Ucrainei

Precizăm că vineri, Dan Neculaescu a anunțat că a discutat și cu ministrul de Externe al Ucrainei Andrii Sybiha, despre situația de securitate din Marea Neagră, după acest recent atac cu drone.

"Am discutat astăzi cu ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, despre situația de securitate din Marea Neagră, imediat după noul atac asupra unei nave comerciale în apropierea apelor noastre teritoriale. România își crește capabilitățile pentru a contracara direct aceste amenințări și pentru a proteja libertatea de navigație.

Am stabilit pașii următori pentru avansarea Parteneriatului nostru Strategic și continuarea sprijinului nostru pentru Ucraina. În același timp, am subliniat importanța pe care o acord personal respectării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, un punct esențial pe agenda noastră bilaterală", a scris Dan Neculaescu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Detalii despre atac

Reamintim că vineri, 23 octombrie, o navă comercială sub pavilion străin s-a scufundat în Marea Neagră, după ce ar fi fost lovită de o dronă, la 13 mile marine (24 km n.r.) de Constanța. Echipajul navei a transmis un mesaj SOS, iar autoritățile române au intervenit pentru salvarea marinarilor. Nouă dintre aceștia au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul a murit. Noul incident a venit după o serie de atacuri care au vizat în ultimele săptămâni nave comerciale din regiune. Până acum, 11 nave au fost lovite de drone în Marea Neagră, dintre care șapte în apropierea României. În acest context, generalul Dan Grecu a tras un semnal de alarmă, în cadrul unui interviu acordat DC NEWS, și a avertizat că ruta comercială nu mai este sigură, în contextul în care Rusia își intensifică loviturile. Potrivit lui, măsurile urgente pentru securitatea României ar trebui să vizeze achiziția de sisteme antidronă.