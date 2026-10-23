Actorul Tom Skerritt, cunoscut din filme ca "Top Gun" sau "MASH", a murit. Nu și-a imaginat că va trăi din actorie. Se înrolase în Forțele Aeriene SUA

Tom Skerritt / Sursa foto: captură video CBS 8 San Diego (YouTube)

Actorul american versatil Tom Skerritt, care a jucat în numeroase superproducţii hollywoodiene, printre care clasicul SF "Alien", comedia de război "M*A*S*H" şi drama de acţiune "Top Gun", a încetat din viaţă miercuri la vârsta de 93 de ani, informează Reuters.

Tom Skerritt, originar din Detroit, a cărui carieră la Hollywood a început în anii 1960 şi a continuat până în anii 2020, a murit din cauze naturale, a declarat familia sa într-un comunicat.

"În timp ce lumea l-a cunoscut pe Tom prin remarcabila sa carieră de actor, noi l-am cunoscut prin umorul, curiozitatea, înţelepciunea, generozitatea şi dragostea pe care le-a adus în vieţile noastre", a transmis familia actorului, potrivit Agerpres.

Cunoscut pentru aspectul său fizic robust şi capacitatea de a se afirma într-o varietate de genuri, Skerritt a oferit interpretări memorabile în roluri principale şi secundare, atât pe marele, cât şi pe micul ecran.

Rolurile care l-au consacrat

Rolul care l-a lansat a fost cel din serialul "MASH", unde l-a interpretat pe chirurgul Duke Forrest şi unde a jucat alături de Donald Sutherland, Elliott Gould şi Sally Kellerman.

În filmul horror SF "Alien" (1979), al regizorului Ridley Scott, Skerritt l-a interpretat pe Dallas, căpitanul unei nave spaţiale cu soartă tragică, al cărei echipaj se confruntă cu o creatură extraterestră parazitară mortală.

Tom Skerritt s-a afirmat, de asemenea, în "Steel Magnolias" (1989), în rolul lui Drum Eatenton, dar şi în rolul Mike "Viper" Metcalf în blockbusterul "Top Gun" (1986).

Tom Skerritt în "Top Gun" / Sursa foto: captură video CBS 8 San Diego (YouTube)

Skerritt a interpretat, de asemenea, rolul soţului lui Shirley MacLaine în drama din 1977 "The Turning Point" şi a jucat alături de o altă vedetă în ascensiune, Brad Pitt, în drama din 1992 a lui Robert Redford "A River Runs Through It".

Printre alte filme în care a apărut se numără "Harold and Maude" (1971), "Ice Castles" (1978), "The Dead Zone" (1983), "Poltergeist III" (1988), "Contact" (1997), "Tears of the Sun" (2003) şi "Ted" (2012).

Pe micul ecran, Skerritt a jucat în serialul CBS "Picket Fences", între 1992 şi 1996, unde a interpretat rolul unui şerif dintr-un orăşel din Wisconsin, câştigând în 1993 un premiu Emmy pentru cel mai bun actor principal într-un serial dramatic.

Născut la 25 august 1933, Skerritt a servit în Forţele Aeriene ale SUA înainte de a deveni actor, debutând în film în 1962 în "War Hunt", alături de un Redford tânăr. Tom Skerritt a fost tată a cinci copii şi a fost căsătorit de trei ori.

Cum a ajuns în Forțele Aeriene ale SUA

Skerritt a fost crescut de tatăl său, Roy, proprietarul unei mici afaceri, și de mama sa, Helen, casnică. După ce a absolvit Liceul David Mackenzie în 1951, Skerritt s-a înrolat în Forțele Aeriene ale SUA și a servit ca specialist în clasificare.

"Eram patru sau cinci care beam câteva beri într-o seară - cred că aveam 17 ani, abia terminasem liceul. Nu știam ce urma să facem. Nu eram pregătiți să mergem la facultate. Am băut doar câteva beri și ne-am gândit: "Vrem să călătorim. Nu avem bani și vrem să plecăm de aici." Și ne-am înrolat a doua zi. Cred că patru dintre noi ne-am înrolat în același timp. A fost un angajament de patru ani”, povestea Skerritt, în 2016, pentru revista Film Comment.

Nu și-a imaginat că va trăi din actorie

Cu ajutorul legii G.I. Bill, a urmat cursurile Colegiului Henry Ford și ale Universității Wayne State, înainte de a se transfera la Universitatea California din Los Angeles (UCLA).

"Fiind un tip din clasa de mijloc, din clasa muncitoare din Detroit, m-am transferat la UCLA ca student la engleză, interesat de regie. Făcusem puțin teatru ca actor, doar pentru a-mi depăși timiditatea și lipsa de încredere, și nu am intenționat sau crezut niciodată că aș putea să-mi câștig existența ca actor", mai povestea Skerritt pentru publicația citată.

În timp ce juca într-o producție UCLA a piesei The Rainmaker, Skerritt a fost descoperit și și-a făcut debutul în film în pelicula War Hunt din 1962, alături de Robert Redford și Sydney Pollack. Nerespingând genul Western și filmele sau serialele cu tematică militară, Skerritt a apărut în același an și în drama despre cel de-al Doilea Război Mondial - Combat! și în serialul NBC The Virginian.

Apoi a fost distribuit rolul său de succes din filmul M*A*S*H din 1970. Comedia de război a dat naștere serialului omonim de pe CBS în 1972 și a influențat semnificativ cariera de actor a lui Skerritt. De asemenea, a avut onoarea de a juca cinci personaje diferite în cinci episoade din Gunsmoke, între 1965 și 1972.

Pe lângă premiul Emmy câștigat pentru Picket Fences, Skerritt a fost nominalizat consecutiv la două premii Globul de Aur în 1994 și 1995, precum și la două premii Screen Actors Guild în 1995 și 1996.

A avut trei soții și cinci copii

Skerritt a fost căsătorit cu Charlotte Shanks (1957 - 1972), cu care a avut trei copii: Andy, Erin și Matt. De asemenea, l-a avut și pe fiul său Colin cu fosta soție, Sue Oran, de care a divorțat în 1992, după 15 ani de căsnicie.

Skerritt s-a căsătorit cu cea de-a treia soție, Julie Tokashiki, producătoare de film și televiziune, în 1998. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare de la Picket Fences și au o fiică adoptivă, Emiko.

De asemenea, actorul a lăsat în urma sa cinci nepoți - Sara, Maddison, Sunny, Louisa și Georgia - și doi strănepoți.