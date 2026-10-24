Update: Val de proteste în Europa. Peste 800.000 de manifestanți în Franța, potrivit CGT, și peste 250.000 în Spania. Gaze lacrimogene, tunuri cu apă și incendieri

Proteste de amploare pe străzile Franței. Sursa foto: Agerpres

Peste 400.000 de oameni au protestat în Franța, unde autoritățile au anunțat peste 1.000 de arestări și au mobilizat 70.000 de polițiști și militari. Manifestații și confruntări cu forțele de ordine au avut loc și în Italia, în special la Bologna, precum și în Albania.

Update:

Aproape 410.000 de persoane au manifestat în Franța, potrivit Ministerului de Interne, și peste 800.000, potrivit CGT. La Paris, CGT a estimat participarea la 250.000 de manifestanți, în timp ce Ministerul de Interne a indicat 110.000. Revendicările au fost diverse, dar au avut ca puncte comune puterea de cumpărare, apărarea serviciilor publice și echitatea fiscală și socială.

Update:

Mii de oameni, în special tineri, au protestat sâmbătă în mai multe orașe din Italia față de scumpiri, chiriile mari și cheltuielile militare. Manifestațiile s-au desfășurat pe fondul unor măsuri sporite de securitate.

La Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna și Florența, forțele de ordine au supravegheat protestele, au intensificat controalele în gări și au protejat zonele comerciale, pentru a preveni eventuale jafuri.

Cele mai grave incidente au avut loc la Bologna, unde protestul, inițial pașnic, a degenerat cu puțin înainte de ora locală 18:00. Grupuri de manifestanți au aruncat cu pietre și sticle spre polițiști, care au folosit tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea.

Update:

Peste 400.000 de persoane au participat la manifestații în Franța, iar poliția a făcut 135 de arestări. Mobilizarea forțelor de ordine pare să fi prevenit repetarea violențelor din weekendul precedent, confruntările fiind, în general, sporadice.

La Paris, aproximativ 110.000 de oameni au participat la marș, potrivit estimărilor poliției. Spre final, au izbucnit ciocniri între forțele de ordine și grupuri restrânse de tineri, fără să fie înregistrate acte de vandalism de amploare.

Update:

Un total de 110.000 de persoane au manifestat sâmbătă la Paris pentru a cere o putere de cumpărare mai mare și pentru a apăra serviciile publice, a relatat prefectura de poliție, adăugând că „situația rămâne calmă în întreaga zonă metropolitană”, conform Le Figaro.

Marșul, care a început în jurul orei 14:00 la Porte d'Italie, a ajuns la Porte de Vincennes la ora 17:00, a precizat aceeași sursă. Au fost efectuate „peste 3.000 de verificări” și 65 de persoane au fost arestate, a declarat prefectura de poliție. Sâmbăta trecută, același număr de persoane au manifestat în capitală.

Imagini cu mulțimea din Paris pot fi văzute aici.

Știrea inițială:

După o săptămână de manifestații în mai multe orașe din Franța, inclusiv în Paris, studenții au anunțat că punctul culminant ar putea avea loc sâmbătă seara, 24 octombrie, iar autoritățile au început deja să se mobilizeze pentru protestele masive anunțate. Parizienii și-ar fi cumpărat deja arme de autoapărare, iar magazinele de lux și farmaciile s-au baricadat. Președintele Emmanuel Macron anunțase acum câteva zile că demonstrațiile "ilegitime" vor fi interzise

Parizienii și-au cumpărat grenade cu gaz lacrimogen şi spray-uri cu piper pentru a-și apăra proprietățile

Potrivit proprietarului unui magazin de arme din capitala Franţei, tot mai mulți oameni au venit să își cumpere grenade cu gaz lacrimogen şi spray-uri cu piper pentru a se apăra pe ei şi proprietăţile lor, scrie Reuters.

Și autoritățile iau în calcul ca manifestațiile studenților să degenereze în violențe, tocmai din acest motiv are loc o mobilizare de forțe. Ministrul de Interne al Franței, Laurent Nunez, a îndemnat poliția să fie "extrem de reactivă".

Des blindés et véhicules de la BRI sont déployés près de l'Elysée. Des blindés de la gendarmerie également déployés. #24octobre #Paris #France https://t.co/p1ZoZQHa6o — Luc Auffret (@LucAuffret) October 24, 2026

Parisul a închis 24 de stații de metrou. Luvru, Orsay și Muzeul Picasso sunt, de asemenea, închise

Autoritățile din Paris au închis 24 de stații de metrou, încercând astfel să limiteze aglomerația și să restrângă deplasările în oraș, relatează The Guardian.

Stațiile închise sâmbătă sunt: ​​Argentine, Assemblée Nationale, Bel Air, Champs-Elysées – Clemenceau, Charles de Gaulle – Étoile, Cluny – La Sorbonne, Concorde, Daumesnil, Dugommier, Franklin D. Roosevelt, George V, Mabillon, Maubert – Mutualité, Miromesnil, Odéon, Picpus, Rennes, Rue du Bac, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Sulpice, Sèvres – Babylone, Solférino, Tuileries și Varenne.

Totodată, au fost închise și muzee precum Luvru, Orsay sau Muzeul Picasso, dar și alte atracții turistice.

Au existat deja ciocniri cu Poliția la Lyon

La Lyon au fost deja raportate ciocniri cu Poliția. Un grup de aproximativ 150 de persoane, adunat în apropierea Universității Lyon 3, care se afla la limita perimetrului în care prefectura departamentului Rhône a interzis orice adunare sâmbătă, a fost dispersat rapid de forțele de ordine, care au folosit grenade lacrimogene. Tinerii scandau sloganuri de protest ale mișcării "vestelor galbene".

????????LYON - MANIFESTATION DU 24 OCTOBRE Premiers tirs de gaz lacrymogène à Lyon https://t.co/kDJLattszE — Direct Brut (@DirectBrut) October 24, 2026

Au fost deja efectuate 135 de arestări

Ministrul de interne al Franței, Laurent Nuñez, a declarat că poliția a efectuat 135 de arestări în legătură cu protestele la nivel național și a confiscat o varietate de arme.

Printre armele confiscate s-au numărat bile metalice, aerosoli de plumb, artificii, praștii, bile de oțel, arme improvizate, o katana și arme airsoft, a spus Nuñez. El a adăugat că, până în prezent, "nu a existat niciun incident major".

Mii de persoane protestează la Orleans împotriva extremei drepte înaintea congresului lui Marine Le Pen

Totodată, mii de persoane au început să protesteze deja împotriva formaţiunii de extrema dreaptă Adunarea Naţională (RN) la Orleans, unde sâmbătă şi duminică va avea loc un congres al acestui partid în cadrul căruia Marine Le Pen îşi va lansa oficial candidatura la Palatul Elysee, relatează EFE.

Marşul, convocat împotriva rasismului, fascismului şi imperialismului, reuneşte reprezentanţi politici şi sindicali, printre care primarul din Saint-Denis, Bally Bagayoko, din partea formaţiunii Franţa Nesupusă (LFI), şi secretarul general al Confederaţiei Generale a Muncii (CGT), Sophie Binet, potrivit Agerpres.

"Nu suntem vandali, suntem apărători ai libertăţii"

"Venim să îi spunem faţă în faţă extremei drepte că nu ne este frică", a declarat presei Bally Bagayoko, care a îndemnat să se ia parte la mobilizare şi a respins ideea că participanţii ar fi huligani.

"Nu suntem vandali, suntem apărători ai libertăţii", a afirmat el.

Emmanuel Macron, criticat de primari

Primarul din Saint-Denis (un oraş populat de la periferia Parisului) a denunţat răspândirea discursurilor de ură şi l-a făcut, de asemenea, responsabil pe preşedintele Emmanuel Macron pentru că nu a acţionat suficient pentru a opri avansul formaţiunii de extremă-dreaptă a cărei lideră este de câteva luni favorită să îi ia locul în mai, în toate sondajele.

La rândul său, Sophie Binet şi-a exprimat solidaritatea cu victimele primului atac terorist cu motivaţie rasială care a avut loc cu o zi înainte la Trappes (în apropiere de Paris), în care a murit un bărbat de 26 de ani şi mai multe persoane au fost grav rănite, inclusiv o fetiţă de 12 ani.

"Rasismul şi antisemitismul ucid", a spus lidera sindicală, legând violenţa de discursurile care, potrivit ei, alimentează rasismul, antisemitismul şi ostilitatea, mai ales din partea extremei drepte.

"Un moment de răscruce foarte îngrijorător"

"Suntem într-un moment de răscruce foarte îngrijorător", a adăugat Binet, după ce a afirmat că Adunarea Naţională nu poate fi considerat un partid ca celelalte şi l-a calificat drept un pericol pentru democraţie, ţară şi muncitorii francezi.

Mobilizarea are loc în acelaşi timp cu congresul RN, care se desfăşoară în acest oraş situat la aproximativ 130 de kilometri sud de Paris. Formaţiunea speră să adune aproximativ 10.000 de simpatizanţi, în timp ce organizatorii protestului estimează că între 20.000 şi 30.000 de opozanţi ar putea veni la Orleans.

Autorităţile au desfăşurat aproximativ 3.000 de agenţi pentru a evita confruntările între manifestanţi şi participanţii la congres.

Prefectura a autorizat marşul de sâmbătă, dar a interzis o altă adunare prevăzută pentru duminică. Traseul autorizat ocoleşte centrul oraşului din motive de securitate. Primarul oraşului, Serge Grouard, a anunţat sâmbătă o interdicţie de circulaţie pe timpul nopţii, sâmbătă şi duminică, pentru persoanele sub 15 ani.