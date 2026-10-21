Peste 70% din internet este vulnerabil la hackeri. Agenţii din SUA şi Europa au cerut companiilor să îşi închidă temporar site-urile

Infractori cibernetici, foto Freepik ilustrativ

Agenţii de securitate cibernetică din SUA, dar şi din Europa, Canada şi Australia au îndemnat companiile să îşi închidă temporar site-urile web, după ce mai multe instrumente OpenAi au descoperit erori într-un limbaj de programare.

Experţii în securitate cibernetică estimează că vulnerabilităţile găsite de instrumentele OpenAI ar putea afecta până la 70% din tot internetul.

Un comunicat al fundaţiei PHP, citat de Politico, arată că breşele au fost identificate dintr-un amestec de scurgeri accidentale şi intenţionate.

Astfel, avertismente cu privire la vulnerabilităţile din limbajul de programare PHP au fost emise de agenţii de securitate din SUA, printre NSA (Agenţia Naţională de Securitate), Divizia Cibernetică a FBI şi Agenţia pentru Securitate Cibernetică şi a Infrastructurii, de Centrul Naţional de Securitate Cibernetică din Marea Britanie, Direcţia Australiană de Semnale, Centrul Canadian pentru Securitate Cibernetică, dar şi de către prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi.

Limbajul de programare PHP este utilizat pe scară largă. Fundaţia PHP a transmis deja mai multe soluţii de remediere a vulnerabilităţilor, însă guvernele au insistat pentru luarea de măsuri în vederea protejării site-urilor critice până la rezolvarea completă a problemelor.

"Aceste vulnerabilităţi oferă adesea o cale directă către sistemul de fişiere sau către baza de date a serverului. Dacă o actualizare imediată nu este fezabilă, se recomandă ca organizaţiile să oprească sistemul până când problema poate fi remediată complet", a transmis NSA pe X.

"Deşi nu au fost observate exploatări ale acestor vulnerabilităţi până la momentul publicării, ele reprezintă un risc pentru organizaţii dacă rămân neremediate", a transmis şi CISA.

WIZ, o companie de securitate în cloud, a transmis că vulnerabilităţile ar putea afecta până la 70% din internet, din cauza numărului mare de site-uri care utilizează limbajul de programare PHP.

Ce vulnerabilităţi au fost găsite

Conform experţilor în securitate cibernetică, hackerii "ar putea reuşi să desfăşoare campanii masive de atac şi să compromită sisteme IT din categorii foarte variate de aplicaţii". Agenţia germană BSI, prin vocea vicepreşedintelui Thomas Caspers, transmite că "o exploatare pe scară largă, pe termen scurt" era probabilă.

Un fost şef al agenţiei cibernetice britanice, Ciaran Martin, transmite şi el că problema este "foarte, foarte gravă şi necesită atenţie urgentă".

Vulnerabilitatea, descoperită de OpenAI înaintea hackerilor

"Din câte ştim, inteligenţa artificială a descoperit aceste vulnerabilităţi înaintea atacatorilor, ceea ce deschide o fereastră de oportunitate pentru dezvoltatori şi furnizorii de securitate să pregătească remedieri şi măsuri de protecţie înainte de divulgare", a transmis OpenAI.