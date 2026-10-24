De ce Trump și Zelenski se iubesc precum „câinele și pisica”. Două evenimente majore au transformat disputa în una personală

Foto: Agerpres

Din articol Acordul pentru motorină dintre SUA și Rusia a căzut ca un trăsnet pentru aliați

Tensiunile dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele SUA, Donald Trump, readuc în discuție o „relație complicată” care are rădăcini mai adânci ce coboară până în primul mandat al lui Trump.

În pofida eforturilor diplomatice de la Kiev de a minimaliza divergențele, relația dintre cei doi lideri rămâne tensionată.

Într-un interviu recent acordat CNN, Zelenski a insistat că nu există nicio miză personală în răcirea recentă a relațiilor cu Donald Trump. Cu toate acestea, analiștii politici ai sursei citate amintesc că de fapt antipatia dintre cei doi își are rădăcinile încă din 2019. Și, scrie CNN, pentru Donald Trump chestiunile personale sunt prioritare.

Ce s-a întâmplat în 2019?

Criza politică a izbucnit după ce Trump a fost acuzat că ar fi condiționat ajutorul militar american destinat Ucrainei, precum și o vizită la Casa Albă a lui Zelenski, de deschiderea de către autoritățile de la Kiev a unei anchete privind afacerile din Ucraina ale lui Hunter Biden, fiul lui Joe Biden. Informațiile apărute în presă și date de la procuratura din Kiev au condus la punerea lui Trump sub acuzare de către Camera Reprezentanților și inițierea unui proces de suspendare din funcție, proces sortit eșecului.

Un al doilea episod major care a contribuit la distrugerea și mai mult a relațiilor dintre Trump și Zelenski a avut loc în 2024, când președintele ucrainean a fost în Pennsylvania, un important swing state în alegerile prezidențiale americane, Zelenski participând la evenimente atunci alături de președintele Joe Biden. Acest lucru i-a fost reproșat și de vicepreședintele american JD Vance în celebrul incident din Biroul Oval din februarie 2025, când Vance l-a acuzat pe Zelenski că „a făcut campanie electorală pentru Joe Biden”.

CNN scrie că în prezent Zelenski se află într-o poziție diplomatică delicată și nu are altă opțiune decât să încerce refacerea punților cu președintele SUA, având în vedere că acesta rămâne singura figură internațională capabilă să exercite presiune pe Rusia pentru declanșarea unui proces real de pace.

Sursa citată remarcă că deși Zelenski insistă că între el și Trump nu e nimic personal, acesta nu și-a ascuns profunda nemulțumire față de anumite decizii recente ale administrației americane, precum acordul comercial privind motorina și exceptarea Rusiei de la noile sancțiuni adoptate de Washington. Șeful statului ucrainean a atras atenția că astfel de măsuri nu fac decât să alimenteze financiar mașinăria de război a Rusiei, subliniind că, atunci când în joc este însăși libertatea țării sale, are datoria morală de a vorbi deschis, indiferent de criticile sau riscurile politice pe care le asumă.

Acordul pentru motorină dintre SUA și Rusia a căzut ca un trăsnet pentru aliați

Acordul, în baza căruia Rusia va furniza peste 2,25 milioane de barili de motorină piețelor americană și globală, a stârnit critici și din partea unor congresmeni americani, care au spus că înțelegerea va oferi Moscovei bani pentru continuarea războiului, fără a-l obliga pe Putin să accepte concesii pentru a pune capăt conflictului. Trump a apărat public acordul, calificându-l drept 'alegerea corectă pentru poporul american'.

Trump afirmă că acordul va reduce prețurile la energie în SUA, o chestiune care a devenit o problemă politică majoră pentru Partidul Republican înaintea alegerilor cruciale de la jumătatea mandatului, care vor decide cine deține controlul asupra Congresului.

De asemenea, Trump a dorit ca ucrainenii să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești. Washingtonul formulase această solicitare în repetate rânduri. Trump a susținut că atacurile Ucrainei duc la creșterea prețurilor globale la combustibil, însă majoritatea experților consideră că războiul din Iran este principalul factor responsabil pentru costurile ridicate.