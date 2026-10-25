Premierul Albaniei anunță măsuri mai dure împotriva manifestaţiilor violente, în a cincea lună de proteste

Proteste violente în Albania. Sursa foto: Agerpres

Albania va adopta reglementări mai dure împotriva manifestaţiilor violente, a anunțat premierul albanez Edi Rama.

Premierul albanez Edi Rama a anunţat, duminică, 25 octombrie, într-un mesaj video difuzat pe reţelele sociale, că va legifera în zilele următoare măsuri mai dure împotriva manifestanţilor violenţi, în contextul protestelor în lanţ împotriva guvernului de la Tirana, transmite Agerpres, citând AFP.

"Oricine decide să rămână într-o mulţime" care comite violenţe şi jafuri în spaţiul public sau "îşi ascunde identitatea" va fi amendat cu peste 500 de euro, a avertizat Rama, precizând că măsura se va aplica pentru orice adunări "care produc pagube materiale".

Ce prevede noul act normativ

Proiectul de lege preconizat permite poliţiei să restrângă timp de până la 72 de ore adunările în unele zone "în caz de riscuri iminente de violenţă", a mai spus prim-ministrul socialist aflat la putere din 2013.

Actul normativ prevede şi despăgubiri imediate pentru firmele mici şi suspendarea sau demiterea persoanelor care "încurajează, organizează sau coordonează participarea la adunări a elevilor minori".

Rama a acuzat amestecuri străine în proteste

AFP reaminteşte în context că unele cadre didactice au susţinut revendicările liceenilor în cadrul protestelor paşnice împotriva guvernului, care continuă din mai. De luna aceasta însă, manifestanţii de la Tirana s-au confruntat frecvent cu poliţia şi au atacat sedii ale unor instituţii. Rama a acuzat amestecuri străine în proteste.

Şeful guvernului a declarat duminică, în mesajul citat, că "oricine îmi cere demisia se înşală dacă crede că aceasta poate fi impusă prin forţă sau sub orice formă", însă a recunoscut că nu crede că "tot ce spun sau cer (protestatarii) este fals". Reacția sa a venit după ce la protestele violente de săptămâna trecută, când la Tirana a avut loc o revoltă violentă, în cursul căreia protestatarii au spart vitrine, au intrat în forţă într-o bancă şi s-au ciocnit cu forţele de ordine, manifestații i-au cerut demisia. Studenții au susținut că, anterior, timp de câteva luni, demonstraţiile paşnice au fost ignorate de guvern.

Rama, care a obţinut anul trecut al patrulea mandat de şef al guvernului cu promisiunea de a integra Albania în Uniunea Europeană până în 2028, a afirmat că nu va ceda la violențe.

Val de proteste în Europa

Revoltele din Albania se înscriu într-un val de activism studenţesc în Europa. După ce și săptămânile trecute au existat manifestații similare, sâmbătă, 24 octombrie, peste 400.000 de oameni au protestat în Franța, unde autoritățile au anunțat peste 1.000 de arestări și au mobilizat 70.000 de polițiști și militari. Revendicările au fost diverse, dar au avut ca puncte comune puterea de cumpărare, apărarea serviciilor publice și echitatea fiscală și socială.

Manifestații și confruntări cu forțele de ordine au avut loc sâmbătă și în Italia, în special la Bologna. Mii de oameni, în special tineri, au protestat în mai multe orașe din țară față de scumpiri, chiriile mari și cheltuielile militare.

Tot sâmbătă, în capitala Albaniei, mii de persoane au participat la un nou miting antiguvernamental. Manifestația a degenerat în confruntări după ce un grup de protestatari a aruncat cu pietre în clădirea Ministerului Educației, iar poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa. Mișcarea de protest din Albania a depășit deja 130 de zile.