Matteo Salvini, reales președinte al partidului de extremă dreapta Liga din Italia, după ce a promis că va opri sprijinul financiar pentru Ucraina

Viceprim-ministrul italian Matteo Salvini. Sursa foto: Pixabay

Viceprim-ministrul italian și ministrul Infrastructurii și Transporturilor, Matteo Salvini, a fost reales președinte al partidului de extremă dreapta Liga.

Matteo Salvini, viceprim-ministru și ministru al Infrastructurii și Transporturilor al Italiei, a ignorat scăderea ratingurilor din sondaje duminică și a fost reales liderul partidului său de extremă dreapta, Liga, parte a coaliției de guvernământ din Italia, după ce a promis că va face presiuni asupra guvernului pentru a opri sprijinul financiar pentru Ucraina, transmite Reuters.

Salvini, în vârstă de 53 de ani, convocase pe neașteptate un congres extraordinar al Ligii în septembrie, o mișcare pe care analiștii o considerau o încercare de a-și consolida autoritatea înaintea alegerilor generale de anul viitor.

Salvini, numit din nou lider cu aproximativ două treimi din voturile celor 705 delegați prezenți

Duminică, 25 octombrie, Salvini a fost numit din nou lider cu aproximativ două treimi din voturile celor 705 delegați prezenți la congres. Singurul său adversar, Massimo Garavaglia, a obținut o cincime din voturi. Astfel, Matteo Salvini a fost confirmat în funcția de secretar federal al partidului Liga pentru a patra oară. El va ocupa această funcție timp de patru ani, până în 2030.

Salvini a declarat că primul punct de pe ordinea sa de zi va fi aprobarea, marți, a proiectului de lege bugetar al Italiei pentru perioada 2027-2029. El a spus că situația economică este dificilă și că este timpul să se pună la îndoială dacă Italia ar trebui să continue să trimită bani și arme Ucrainei.

Matteo Salvini: Nu putem continua să trimitem bani Ucrainei

„Acest congres, dacă mă veți realege în funcția de secretar, îmi va da mandatul să merg la Consiliul de Miniștri pentru a prezenta poziția clară a Ligii: nu putem continua să trimitem bani Ucrainei”, a declarat viceprim-ministrul Matteo Salvini în timpul discursului său la congres. Salvini a cerut apoi delegaților din audiență: „Ridicați mâna dacă credeți că am acest mandat”, scrie ansa.it.

Matteo Salvini a izbucnit în urale imediat după ce membrii congresului partidului au anunțat votul de confirmare a sa ca secretar federal. Apoi, el și contracandidatul său, Massimo Garavaglia, s-au îmbrățișat pe scenă. Salvini tocmai îl menționase, mulțumindu-i, iar imediat după aceea, Garavaglia a urcat pe scenă și l-a îmbrățișat.

Partidul Liga a picat în sondaje

Salvini se află la conducerea Ligii din 2013, ajutând partidul să obțină un procent record de 34% din voturi la alegerile pentru Parlamentul European din 2019.

Sondajele recente plasează partidul Liga sub 5%, în spatele aliatului coaliției, Forza Italia, în timp ce Viitorul Național, un nou grup de extremă dreapta format în februarie de disidenții Ligii, se apropie de 9%.