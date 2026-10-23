Marina Voica, transportată de urgență la spital, după ce a suferit amețeli puternice

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Marina Voica a ajuns pe mâna medicilor, vineri, 23 octombrie 2026, după ce a avut parte de puternice momente de amețeală.

Cunoscuta cântăreață Marina Voica, în vârstă de 90 de ani, se află internată în spital.

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Marina Voica, operată pe cord deschis în 2021



Acum cinci ani, Marina Voica a avut o intervenție chirurgicală complexă, timp de trei ore, pe cord deschis, într-o clinică din Brașov.

Artista a suferit atunci leziuni severe la nivelul a două dintre valvele inimii. Marina Voica pusese afecțiunea pe seama unei infecții mai vechi cu amigdalită.

După doar trei luni de la operație, Marina Voica a ajuns la spital, de această dată, din cauza unei toxiinfecții alimentare.

Cine este Marina Voica



Marina Voica s-a născut pe data de 3 septembrie 1936, în orașul Ivanovo, din Republica Sovietică Federativă Socialistă Rusă, parte a fostei Uniuni Sovietice. Ea a absolvit Facultatea de Finanțe și Credit din Moscova. Acolo l-a cunoscut pe Marcel Voica, cu care s-a căsătorit. După terminarea studiilor, Marina Voica s-a mutat definitiv în România, unde a fost angajată la ADAS.

Cariera sa muzicală a început în anul 1960. A debutat în emisiunea „Tinere talente”, realizată de Valeriu Lazarov la Televiziunea Română. A interpretat piesa „Pe aripa vântului”. Talentul, vocea distinctivă și farmecul său scenic au fascinat rapid publicul, devenind una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică ușoară din România.



Marina Voica face parte din generația de aur a muzicii ușoare românești. S-a remarcat prin stilul său interpretativ aparte, dar și prin numeroasele apariții în emisiuni de divertisment și spectacole TV.

Marina Voica are o carieră artistică de peste cinci decenii, având numeroase realizări care subliniază valoarea și contribuția la cultura muzicală românească. A obținut premii la concursuri naționale și internaționale, dar și cu distincții de excelență acordate de televiziuni, posturi de radio, case de discuri și publicații din țară și din străinătate.

Repertoriul său conține aproximativ 850 de melodii înregistrate și lansate pe 27 de discuri, trei casete și șase CD-uri, dar și numeroase înregistrări difuzate la radio și TV. Artista Marina Voica a susținut turnee în România, dar și în străinătate.



De asemenea, Marina Voica s-a remarcat în teatru și cinematografie. Ea a jucat timp de nouă stagiuni la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”. A interpretat un rol principal în filmul Țărmul n-are sfârșit, regizat de Mircea Săucan.