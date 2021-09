Marina Voica, de urgență la spital. Ceartă cu asistenta de pe Salvare: Mi-a spus-o răspicat în faţă

La 85 de ani, Marina Voica este una dintre cele mai îndrăgite vedete pe care le-a cunoscut România. Cunoscută drept o stea a tot ceea ce au însemnat emisiunile de divertisment profesionist, artista Marina Voica a trecut prin momente de panică.

Pe data de 2 septembrie, artista și-a aniversat ziua de naștere, dar imediat după a ajuns la spital de urgență.

După ce a realizat că nu se simte deloc bine, a decis să sune la numărul de urgență. Marina Voica spune că nu a dorit să meargă la spital, după ce a suferit o toxinfecţie alimentară.

"Doar insistenţa asistentei m-a făcut să cedez şi să accept!", a spus ea, pentru impact.ro

"Sunt bine. Am făcut toxiinfecție alimentară, sunt foarte pofticioasă și am primit foarte multă mâncare ieri și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu vreau să vă descriu. Ori am mâncat ceva mai mult ca de obicei sau ceva ce mi-a căzut greu la stomac, fie nu am fost suficient de atentă cu spălatul alimentelor. M-am ales cu o sperietură, dar de acum voi fi mult mai atentă!

Am chemat salvarea, eu ziceam că nu chem, dar am chemat. A venit o fată foarte drăguță și mi-a zis să merg, eu nu și nu, și până la urmă am zis că să mă duc că nu știu ce se va întâmpla. Eu vreau să fiu sănătoasă", a mai spus Marina Voica.

"Aasistenta de pe Salvare m-a prins în plină criză. Şi când am văzut că nu prea se înţelege cu mine, mi-a spus-o răspicat în faţă: Eu de aici nu plec înapoi la spital, fără dumneavoastră. M-aţi înţeles?. Aşa că, vrând, nevrând, a trebuit să-i dau credit", a mai povestit artista.

Marina Voica, operată pe cord, la o clinică privată din Braşov

În urmă cu doar câteva luni, îndrăgita cântăreaţă Marina Voica a fost operată cu succes la o clinică privată din Braşov. Artista, în vârstă de 84 de ani, avea leziuni severe la două dintre valvele inimii, iar viaţa îi era pusă în pericol.

Potrivit medicilor braşoveni, intervenţia deosebit de riscantă a fost salvatoare, iar medicii au reuşit efectuarea ei în mare parte pe cord bătând, ceea ce a permis o recuperare rapidă. Marina Voica se bucură de sănătatea recăpătată, este plină de optimism şi dorinţa de viaţă şi de frumos prin muzică. Marina Voica a fost impresionată de echipa de la Braşov şi a povestit experienţa trăită la clinica din oraşul de sub Tâmpa.

„Este greu să vorbeşti despre o mare minune care s-a întâmplat aici: o operaţie pe inimă foarte grea, la o femeie de 84 de ani. Nu mă condamnaţi că vreau să trăiesc!Echipa spitalului şi doctorul Zoltan Galajda au făcut o operă de artă pe inima mea. N-am cuvinte, adevărată artă. S-au purtat excepţional, cu profesionalism şi răbdare. Eu am încercat să nu creez dificultăţi. A fost greu. Nu sunt încă restabilită complet, dar o să încep încet, încet. Sper să mă refac cât mai repede. Mulţumesc echipei care a făcut din inima mea una aproape nouă. O operaţie extraordinară", a spus artista, la externarea din spital, potrivit adevarul.ro.

"Nimeni nu m-a sunat să mă întrebe ce fac şi cum sunt!"

În luna mai a anului 2020, Marina Voica s-a aflat în izolare, în casa ei din Breaza și a spus că în toată acea perioadă nu a căutat-o nimeni.

"Nimeni nu m-a sunat să mă întrebe ce fac şi cum sunt! Nici măcar de la primărie, de aici, că tot sunt cetăţean de onoare. Puteau să mă întrebe dacă mă descurc. Singurul care a sunat a fost solistul Gabriel Dorobanţu, vecinul meu de la Cornu. "Dacă aveţi nevoie de ceva vă aduc", mi-a spus el. Gabriel mă sună mereu când merge la Câmpina, la cumpărături. M-a mai căutat patroana restaurantului unde mâncam. Ştiţi că eu nu gătesc şi mâncam la restaurant, dar au închis. S-a oferit să vină să îmi aducă personal mâncare de la ei. Mai am un părinte (preot – n.r.) care mă sună şi mă protejează. Dar nu am vrut să-l expun. Acum comand mâncare la pachet. Au o pizza foarte bună aici. Unii nu ies deloc, fiecare are situaţia lui", a spus Marina Voica pentru Click!.