Adriana Bahmuțeanu ar fi aflat din presă că Silviu Prigoană a fost înmormântat. "Cred că s-a făcut aceeași regie pe care am făcut-o acum 15 ani"

Silviu Prigoană a fost înmormântat joi, 14 noiembrie, în cadrul unei ceremonii private, la Cimitirul Evanghelic Lutheran din București, acolo unde familia sa are un cavou. Ceremonia s-a desfășurat într-un cadru restrâns, la care ar fi participat doar câteva rude ale afaceristului, dar Adriana Bahmuțeanu, deși este mama a doi dintre copiii lui Prigoană, nu a fost invitată. Ea a spus că aflat din presă despre faptul că afaceristul a fost înmormântat. În plus, aceasta a declarat că a anunțat DGASPC și Poliția cu privire la faptul că doi dintre copiii săi se află în casa lui Prigoană, dar nu știe în grija cui au fost lăsați.

„Am primit de la colegii din presă acest comunicat. Înțeleg că a fost trimis către toate redacțiile din România. Ce să vă spun... sunt în stare de șoc. Doare la fel de tare cum doare și vestea că Silviu Prigoană a murit. Nu-mi vine să cred”, a spus Adriana Bahmuțeanu într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Ea spune că nu a fost anunțată despre înmormântare nici măcar de copii săi pe care îi are împreună cu Silviu Prigoană.

„Nu. Frații vitregi refuză orice comunicare cu mine, ba mai mult, îmi îngrădesc accesul la proprii mei copii. Astăzi, eu sunt reprezentantul legal al copiilor, conform legilor din România, sunt părinte unic și am autoritate absolută asupra lor, dar, din păcate, frații mai mari nu vor nici să comunice cu mine și nici nu le dau voie celor mici să vină la mine, să pot să-i țin în brațe, să pot să-i mângâi și să ne alinăm împreună această durere”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu: Aștept de la statul român să îmi dea dreptul de a fi părinte

„Copiii nu vor să îmi răspundă la întrebarea dacă au fost sau nu la înmormântare azi-noapte, în cimitir. Mi se pare oricum un scenariu de filme horror, dar dacă asta a fost dorința defunctului trebuie să o respectăm. Nu despre asta doresc să vorbesc, ci despre felul în care copiii pot procesa un travaliu de doliu, mai ales când le-a murit un părinte, o persoană foarte apropiată, iar ei sunt privați de relațiile personale cu mama lor.

Avocata mea, Ionela Vasile se ocupă de toate demersurile juridice. Nu mă întrebați în acest moment, pentru că nu știu să vă explic aceste proceduri, însă aștept de la statul român, de la instanța de tutelă, să îmi dea dreptul de a fi părinte”, a mai spus Bahmuțeanu.

"Cred că s-a făcut aceeași regie pe care am făcut-o acum 15 ani"

Întrebată dacă faptul că nu a fost invitată la înmormântare ar putea fi de fapt o strategie a familiei de a ține secretă ceremonia, Adriana Bahmuțeanu a răspuns: „Nu există această posibilitate din punctul meu de vedere, însă cred că s-a făcut aceeași regie pe care am făcut-o acum 15 ani, când bebelușul nostru de doar 3 săptămâni nu a mai rezistat și s-a dus la ceruri. Atunci am făcut o regie, în sensul că am scos sicriul cu o mașină, l-am transferat într-o altă mașină care a ieșit pe o altă poartă, tocmai ca să evităm faptul că la ușa spitalului erau foarte mulți jurnaliști și am dorit să avem o înmormântare ferită de ochii presei și, mai ales, să nu știe nimeni unde este înmormântat copilul nostru pentru că ne feream de vandali, de oameni cu rele intenții și ne-am dorit o înmormântare discretă.

Dar la vremea respectivă s-a făcut o ceremonie religioasă, a fost un preot, ba mai mult, copilașul nostru a fost botezat la spital. În mod sigur Silviu Prigoană a ținut cont de această regie pe care eu am conceput-o acum 15 ani. (...) A fost cumplit de greu în acea perioadă și din acest motiv am dorit să păstrăm discreția, dar mă întreb acum, în aceste momente, ce o fi în inima și în sufletul copiilor mei pentru că eu cred că așa este normal, omenește și creștinește ca atunci când moare un părinte, iar un părinte rămâne în viață, părintele supraviețuitor să poată să fie alături de copii”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu, despre copiii ei: Au devenit reci, răutăcioși

În plus, Adriana Bahmuțeanu a spus că în ultimele 48 de ore a vorbit foarte puțin cu copiii ei.

„Au devenit reci, răutăcioși, mă acuză de tot felul de lucruri pe care nu le-am făcut. Eu am respectat procedurile legale, în sensul că eu am fost obligată să anunț DGASPC și poliția că în casa defunctului se află doi copii minori sub supravegherea unor adulți. Nu aveam nicio garanție că frații vitregi sunt în casă sau că alte persoane adulte sunt în casă și asta a trebuit să fac în mod legal ca să apăr interesele copiilor mei", a mai spus aceasta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News