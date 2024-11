Angelina Jolie, ținta comentariilor răutăcioase după ce a apărut pe coperta revistei Vogue: „Ce rău arată, pare atât de tristă!” (FOTO)

Angelina Jolie, celebra actriță în vârstă de 49 de ani, a atras atenția fanilor după ce a apărut pe coperta ediției mexicane a revistei Vogue. „Pare foarte tristă”, a remarcat un utilizator online, exprimând o impresie împărtășită de mulți. După despărțirea de Brad Pitt în 2016, în urma unui incident tensionat într-un avion, Jolie a rămas în centrul atenției, fiind mamă a șase copii, cu cariera încă în plină ascensiune, cu proiecte și misiuni umanitare și o agendă care o ține activă în permanență. În interviul acordat revistei, actrița a vorbit despre noul său rol. A acceptat să o interpreteze pe Maria Callas într-un film biografic. Jolie a mărturisit că acest proiect a fost un mijloc prin care a reușit să își exploreze și să își gestioneze durerea sufletească de după divorț.

În fotografia de pe copertă, actrița poartă o rochie neagră care îi scoate în evidență talia, în timp ce părul îi cade liber pe spate. Expresia serioasă a chipului său a atras imediat atenția.

Reacțiile fanilor au fost brutal de sincere, mulți fiind de părere că actrița pare obosită și lipsită de strălucirea de altădată.

„Pare extrem de tristă, de parcă ar fi primit cele mai proaste vești chiar înainte de ședința foto.” „E aproape incredibil cum cineva a reușit să o facă pe Angelina Jolie să arate atât de prost; pare o fotografie nereușită.” „Nu e bine deloc!” „Această poză nu o avantajează deloc pe Angelina Jolie. Nu este cel mai bun unghi pentru ea, deși culorile și simplitatea conceptului îmi plac,” au fost câteva dintre reacțiile fanilor pe rețelele sociale.

Angelina Jolie, în rolul Mariei Callas

Într-un interviu acordat emisiunii Good Morning America, Angelina Jolie, laureată a premiului Oscar, a vorbit despre procesul de a o întruchipa pe Maria Callas, celebra soprană de operă. Actrița a mărturisit că prima sa lecție de canto a reprezentat un moment cheie în conturarea personajului, oferindu-i ocazia să dea glas emoțiilor pe care ea însăși le-a îmbuteliat de-a lungul timpului și nu le-a eliberat niciodată. "Nu realizăm că toate lucrurile care ni se întâmplă în viață sunt păstrate în corpul nostru. Totul este închis undeva pentru a ne ajuta să mergem mai departe. Și, pentru a cânta cu adevărat și complet, trebuie să deblochezi totul. Așadar, la prima mea lecție am respirat adânc și am plâns... apoi am plecat", a povestit Jolie.

