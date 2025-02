Asia Express 2025: Concurenții au plecat azi în aventura sezonului 8. Tamaș, Dan Alexa, Serghei Mizil și Emil Rengle luptă pentru marele premiu!

Descoperă echipele complete!

Catinca și Calina Roman, Mara Bănică și Serghei Mizil, Alina Pușcău și Cristina Postu, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Gabriel Tamaș și Dan Alexa, Emil Rengle și logodnicul Alejandro, Karmen și Olga Barcari, Anda Adam și Joseph, iar Raluca Bădulescu se întrece alături de fostul ei soț la show-ul de la Antena 1.

Conform regulilor bine cunoscute ale competiției Asia Express, participanții trebuie să se descurce fără telefoane mobile, cazare sau transport asigurat, având la dispoziție doar 1 dolar pe zi pentru cheltuieli.

Mara Bănică și Serghei Mizil fac echipă

Mara Bănică: „Știu pe de rost fiecare episod din cele şapte sezoane de până acum şi, în sfârsit, voi scrie măcar unul în cel de al optulea! Dar unul fabulos, așa cum e şi partenerul meu din aventura asta extraordinară! Am tot sperat, an de an, să fiu aleasa şi eu! De data asta, eroul vietii mele, tata, l-a rugat, acolo sus, pe Dumnezeu să facă să fie bine şi să pornesc pe Drumul Eroilor."

Serghei Mizil: „Ideea participării mele la Asia Express a pornit de la o caterincă pe care am făcut-o odată cu Mara Banică Nu eram prea hotărât la data discuţiei, dar după aceea, ieşind la pensie, nemaiavând ce face, m-am hotărât să merg. Una la mână, mă fascineaza zona respectivă şi este destul de greu să ajungi acolo (...). M-am hotărât să particip la acest concurs, cu această ocazie văd zonele acelea, eu fiind fascinat de Vietnam. Vreau să-mi încerc puterile, să văd dacă la 70 şi ceva de ani mai pot sa fac faţă la acest traseu. Bineînţeles că merg cu gândul de a câştiga si sunt convins că voi ajunge cât mai departe.”

Gabriel Tamaș și Dan Alexa concurează și ei

Gabriel Tamaș: „De ce am ales Asia Express? Bună întrebare. Fiind fost sportiv, îmi place competiţia. Mă uitam la probele si sacrificiile pe care le făceau concurenţii şi tot stăteam să mă gândesc eu ce aș putea să fac? Îmi plac provocările si voiam să incerc ceva diferit! Și, nu în ultimul rând, distracţia! Sper că mă voi distra de minune cu partenerul meu. Bineînteles, nu am de unde să ştiu ce se va întâmpla acolo … emoţiile, stresul, nervii pe care i-am avut ca şi sportiv nu se vor compara cu cei pe care îi vom avea acolo, dar sunt o persoană încrezătoare, puternică si vom trece peste toate, cu siguranţă!”

Dan Alexa: „Nu mă vedeam lângă altcineva în afară de Gabi, cred că este exact partenerul de care am nevoie. E performant, smart, gata să acționeze, ne leagă multe lucruri și am mare încredere în el. Pe mine, personal, mă scoate dintr-o zonă de confort în care sunt de foarte mulți ani și sunt impresionat de amploarea acestui proiect, am văzut ce desfășurare de forțe e în spatele camerelor, e clar că e un show special. Merg cu Gabi să ne distrăm, vrem să câștigăm și chiar cred că va fi ceva de neuitat!”

